Tadej Pogačar v velikem slogu do zmage

Tadej Pogačar je v svojem slogu prišel do novega uspeha, ki zanj pomeni tudi prvo zmago v letu 2025. Tretji tekmovalni dan je pokoril vse tekmece pri vzponu na Jebel Jais, ob tem pa mu je bil veliko pomoč tudi Domen Novak, ki je narekoval tempo na zadnji klanec.

🇸🇮 Tadej Pogacar takes his first win of the season on top of Jebel Jais. He needed three racing days for it, but this looked easy! 🚀#UAETour pic.twitter.com/HZPZTICgAa — Domestique (@Domestique___) February 19, 2025

Pogi je v samem zaključku odšprintal tekmecem, ki niso bili kos zadnjemu udarcu slovenskega kolesarja. Zmagal je pred Britancem Oscarjem Onleyjem (Picnic PostNL) in Avstrijcem Felixom Gallom (Decathlon AG2R La Mondiale). "Občutek je neverjeten. Končno nazaj v tekmovalnem ritmu, končno zmaga po treh dneh. Zelo smo zadovoljni," je v intervjuju po etapi dejal vodja ekipe UAE Team Emirates: "Res je dober občutek zmagati v mavrični majici. Del mene je upal, da bo Tarling zdržal v glavnini in obdržal majico, a bom več kot vesel, da bom jutri nosil vodilno majico namesto mavrične."

V skupnem seštevku Pogačar zdaj vodi za 18 sekund pred zmagovalcem kronometra v 2. etapi Joshuo Tarlingom (Ineos Grenadiers), ki se je na zaključnem vzponu odločno boril in v primerjavi z zmagovalcem dneva izgubil le 26 sekund.

Tadej Pogačar je postal lastnik rdeče majice vodilnega na dirki. Foto: Guliverimage

"Dirka še ni končana, pred nami so še štiri etape. Nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Nič še ni odločenega. Še vedno je polovica dirke pred nami," je dodal slovenski as, za katerega je bila to 89. zmaga.

Kolesarji so sicer na današnji etapi večino vozili po ravnini, le na koncu, v zadnjih 19 km, jih je čakal vzpon na 1934 metrov visoki Jebel Jais s povprečnim naklonom 5,6 odstotka. Ta je tudi odločil zmagovalca, saj je bilo pred tem nekaj ubežnikov bolj ali manj pod nadzorom glavnine, ki ji je ritem narekovala Pogačarjeva ekipa tudi z Novakom.

Ta je vlekel karavano do 4,3 km pred ciljem, tudi še dva kilometra pred ciljem je bila glavnina strnjena, a je Pogačar vse bolj "silil" v ospredje, potem pa podobno kot leta 2022 dobil etapo na tem vzponu s sprintom, ko je v zadnjih metrih tekmece pustil nemočne.

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Združenih arabskih emiratih, 3. etapa Cilj – Tadej Pogačar je v zaključku zlahka opravil s konkurenco. V skupnem seštevku je prikolesaril tudi do majice vodilnega. 🇸🇮 Tadej Pogacar takes his first win of the season on top of Jebel Jais. He needed three racing days for it, but this looked easy! 🚀#UAETour pic.twitter.com/HZPZTICgAa — Domestique (@Domestique___) February 19, 2025 0,9 km do cilja – V pričakovanju ciljnega šprinta. Tadej Pogačar je na drugi poziciji za moštvenim kolegom. 1,4 km do cilja – Jay Vine je pripeljal Tadeja Pogačarja nazaj v ospredje. Hitrost na 7-odstotnem klancu je kar 30 kilometrov na uro. 2 km do cilja – Felix Gall je skočil (Decathlon AG2R) in razbil glavnino. Foto: La FlammeRouge 2,2 km do cilja – Še približno 30 kolesarjev je v glavnini. Kdaj bo napadel Tadej Pogačar? 3,9 km do cilja – Vse bolj napeto je. Zdaj so na čelu glavnine kolesarji Decathlon AG2R. Vse bolj redka postaja. Tadej Pogačar je na peti poziciji. 10,5 km do cilja – Kolesarji UAE Emirates – Domen Novak je gonilna sila – držijo tak tempo, da ne more priti do skoka iz glavnine. Ko je Tadej Pogačar leta 2022 zmagal vzpon na Jebel Jais, je zmagal v ciljnem šprintu manjše skupine. 13 km do cilja – Glavnina je ujela ubežnika. 14,5 km do cilja – Na čelu glavnine so kolesarji UAE Emirates, ki danes stavijo na Tadeja Pogačarja. Dva ubežnika Carlos Samudio (Team Solution Tech - Vini Fantini) in Federico Biagini (VF Group - Bardiani CSF) imata še 30 sekund naskoka. 20 km do cilja – Kolesarji so začeli zaključni vzpon. Prednost ubežnikov znaša minuto in devet sekund. 22 km do cilja – Prednost ubežnikov kopni in znaša le še minuto in 34 sekund. Foto: La FlammeRouge 24 km do cilja - Kot zadnji je zaključni vzpon na Jebel Jais osvojil Ben O'Connor, pred njim pa Einer Rubio, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard in Primož Roglič. 25 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša dve minuti in šest sekund. 31 km do cilja – V begu sta Carlos Samudio (Team Solution Tech - Vini Fantini) in Federico Biagini (VF Group - Bardiani CSF). Pred glavnino imata tri minute in deset sekund prednosti. 32 km do cilja – Vključili smo se v zaključek današnje etape, ki se bo končala z vzponom na Jebel Jais, ki bo dolg 19 kilometrov in bo imel povprečno 5,4-odstotno naklonino. Tadej Pogačar je glavni favorit za etapno zmago.

Napoved pred etapo

Kolesarji bodo najprej prečkali puščavo, nato pa se bodo podali na vzpon proti Jebel Jaisu, ki bo dolg, a z enakomerno naklonino. Kljub več kot 21 kilometrom dolžine in povprečnim 5,4-odstotnim naklonom ne gre za tipičen strm klanec. Nagibi ostajajo zmerni in konstantni, le proti koncu se povzpnejo do sedem odstotkov. Hitrosti bodo zelo visoke, kar pomeni, da se bodo na koncu pomerili za etapni uspeh kolesarji, ki so hribolazci po duši in z eksplozivnim zaključkom.

Zato je danes glavni favorit Tadej Pogačar, ki bo na Jebel Jais zagotovo pokazal svojo moč in poskušal prikolesariti do majice vodilnega na dirki.