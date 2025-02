Tadej Pogačar letel, mladi Britanec še bolj

Vrstni red na cilju

12.20 - Zmagovalec etape je Joshua Tarling, drugo mesto je osvojil Stefan Bissegger, tretje pa Tadej Pogačar.

12.10 - Na cilju je tudi Domen Novak (UAE Emirates), ki kolesaril 15:11 in za zmagovalcem dneva zaostal 2:16.

11.52 - Štartal je zadnji slovenski kolesar na dirki Domen Novak (UAE Emirates).

11.30 - Na cilju je tudi Luka Mezgec (Team Jayco AlUla), ki je potreboval 14:38, njegov zaostanek pa je znašal 1:43.

11.20 - Vsega 18-letni Francoz Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale Team), ki velja za nadarjenega kolesarja, je za Tarlingom zaostal 55, za Pogačarjem 37 sekund.

10.45 - Specialist za ravninske posamične kronometre Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) je postavil najhitrejši čas, ki ga ne bo mogel nihče preseči. Kot edini se je spustil pod 13 minut. S povprečno hitrostjo 56,7 km/h je postavil čas 12.55. Od drugega Stefana Bisseggerja je hitrejši 13, od tretjega Tadeja Pogačarja pa 18 sekund.

It’s cool down time for @TamauPogi at the #UAETour 😅



Tadej produced a great ride to sit briefly in the day’s hot seat, with our two-time champion placing third in the preliminary results up to this point ⏱️



We’ll see how things shake down come the end of the stage 🔜 #WeAreUAE pic.twitter.com/bieBI1mLFl