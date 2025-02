"Roubaix ni v naših načrtih. Tadej (Tadej Pogačar, op. a.) je bil v Belgiji na ogledu za Dirko po Flandriji. Ko je Tim (Tim Wellens, op. a.) šel naslednji dan raziskovat traso Roubaixa, je šel Tadej z njim, ker je moral v vsakem primeru trenirati. Tadej se je počutil dobro, Tim je začel snemati, to je bila le šala," je Mauro Gianetti pojasnil v intervjuju za Het Laatste Nieuws.

Ko je Tadej objavil posnetek vožnje na znamenitih kockah, je med kolesarskimi navdušenci završalo, saj je Dirka Pariz–Roubaix ena od tistih, ki se je kot član še ni lotil in zahteva posebno pripravo. Mnogi so bili prepričani, da bi lahko že letos dirkal na tem spomeniku, vendar Gianetti zagotavlja, da stvar ni tako preprosta. "Veste, to ni preprosto. Seveda gre za dirko, ki jo Tadej obožuje, ampak Roubaix je Roubaix. To ni dirka, na katero lahko greš brez temeljite priprave."