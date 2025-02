PODROBNEJE: Dirka po Algarveju, 2. etapa (178 km)

Dvojno veselje v ekipi UAE: Almeida in Christen skoraj skupaj skozi cilj. Foto: Guliverimage Cilj! Etapna zmaga za mladega Jana Christena in drugo mesto za njegovega ekipnega kolega pri UAE Joaja Almeido! Jonas Vingegaard je v cilj pripeljal kot šesti (+0.10), Primož Roglič pa je bil deseti (+0.13).

Kilometer do cilja!



Dva km do cilja: Na strmem zaključku na Alto de Foia so si Jan Christen, Laurens De Plus, Luca Vergallito in Nielson Powless uspeli izboriti nekaj prednosti. Bo Roglič odgovoril? Ne, je pa zato odreagiral Vingegaard.

Osem km do cilja: Začenja se najtežji izziv dneva, zaključni vzpon na Alto da Foia (I. kategorija). Klanec je dolg 8,4 kilometra, zadnjega 3,5 kilometra bo nekoliko težji in bo imel tudi okoli 10-odstotni naklon.



13 km do cilja: Jan Tratnik na strmem vzponu na Pombo narekuje oster tempo. Tik za njim je Primož Roglič, ki mu sledi Jonas Vingegaard. Gorski cilj na Pombu je prvi prečkal izkušeni Francoz Romain Bardet, drugi je bil Roglič, tik za njim pa Vingegaard.

17 km do cilja: Po krajšem spustu kolesarje čaka vzpon na Pombo, klanec II. kategorije. Gre za 3.8 km dolg vzpon s povprečno 7,4-odstotno naklonino. Ko bodo kolesarji dosegli vrh, jih čaka še 10,5 kilometra vožnje do cilja. Po krajšem spustu bo sledil zaključni vzpon na Alto da Foia (I. kategorija). Dolg bo 8,4 kilometra, zadnjega 3,5 kilometra pa bo nekoliko težji in bo imel tudi okoli 10-odstotni naklon.

Foto: Volta Algarve 22 km do cilja: Kolesarji so že opravili z letečim ciljem v kraju Monchique in si razdelili bonifikacijske sekunde, zdaj jih čaka le še zahteven zaključek na Alto di Foia. Bega je konec, čas je, da zasijejo favoriti.

37 km do cilja: Vingegaard je več kot očitno prižgal zeleno luč za pospeševanje tempa. Wout van Aert in Tiesj Benoot sta navila oster tempo, ki se že odraža v prednosti ubežne skupine, ki hitro kopni in znaša samo še dobro minuto.



43 km do cilja: Še pet kilometrov do vznožja vzpona na Marmelete (2.3 km pri 7.6-odstotnem povprečnem naklonu). Ekipe EF Education - EasyPost, Bahrain - Victorious, Soudal Quick-Step in Red Bull - BORA - hansgrohepočasi prevzemajo pobudo. Prednost ubežne skupine se topi.

Pred kolesarji je še najtežji del današnje etape. Glavnina stopnjuje tempo, prednost ubećnikov pa počasi kopni. Na čelu dirke je še pet kolesarjev, ki imajo pred glavnino še tri minute in pol prednosti.

15:45: Kolesarji so že opravili z drugim gorskim ciljem današnje etape (Alferece) in imajo še 30 kilometrov do naslednjega gorskega cilja na Marmelete. Na čelu dirke so se karte nekoliko premešale, zdaj je v ospredju še šest kolesarjev (Bayer, Moer, Linarez, Carvalho, Nunes in Tivani), dva pa sta popustila (Lino, Costa). Glavnina zaostaja več kot pet minut.

Primož Roglič Foto: Guliverimage



14.45: Kolesarji na dirki po Algarveju imajo še 110 kilometrov do cilja. Na čelu dirke je osem kolesarjev, ki imajo štiri minute in pol prednosti pred glavnino, v kateri se varno vozita favorita za današnjo etapno zmago Primož Roglič in Jonas Vingegaard. V ubežni skupini so Tobias Bayer, Brent Van Moer, Fabio Costa, Leangel Ruben Linarez, Guilherme Lino, Andre Carvalho, Hugo Nunes in Nicolas German Tivani.