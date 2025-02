Pogačar tokrat brez pretresov, Merlier vnovič najboljši v sprintu po ZAE

Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) ima tako še naprej 21 sekund naskoka pred Britancem Joshuo Tarlingom (Ineos Grenadiers) in 27 pred Špancem Ivanom Romom (Movistar).

Na povsem ravni trasi tokrat ni bilo tako ugledne ubežne skupine, potem ko je v petek več kot 100 km na čelu skupaj z desetimi kolesarji preživel Pogačar.

"Ne, danes sem ostal miren in se nisem vpletal v beg," je najprej po mirni etapi za organizatorje dirke dejal Pogačar.

"Le odštevali smo sekunde in kilometre do konca ter se skušali malo pogovarjati v glavnini. Lepo je bilo voziti skozi mesto, toda morali smo biti vsaj malce pozorni, saj je bilo na cesti veliko ovir in neravnin," je o današnjem dogajanju razlagal Pogačar, v etapi 43.

Pred zadnjo etapo, v nedeljo kolesarje čaka ciljni vzpon na Džebel Hafit, je štedil moči in etapo varno končal v času glavnine ter se izognil tudi padcu v zadnjih metrih.

Etapa je tokrat zelo zanesljivo pripadla Merlierju. Evropski prvak je slavil že dan prej, danes pa je vpisal 54. zmago v karieri in četrto letos.

Tim Merlier je dobil sprint. Foto: Guliverimage

"Raje bi bil varnejši v zaključku, a znašel sem se v gneči kolesarjev za sprinterskimi vlaki. Našel sem luknjo in skušal presenetiti ostale. Ker je bil cilj v veter v prsi, trenutno zelo trpim," je zmago pospremil 32-letni evropski prvak.

"Težko je bilo organizirati sprinterski vlak, tudi iz moje ekipe so včeraj padli. Mogoče ni bila dobra ideja, da smo skušali vzpostaviti vrstni red, izgubili smo se v zadnjem kilometru, a očitno sem našel pravi prostor. Dolgo časa sem bil zaprt, si govoril, da mi ne bo uspelo, a na koncu se je izšlo," je še organizatorjem dejal Merlier.

