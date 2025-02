Pogačar z Novakom dvignil krvni tlak tekmecem, kaos na koncu #video

Ko na dirki nastopa Tadej Pogačar, se vselej zgodi kaj nepredvidljivega. Za skok iz glavnine skupaj z moštvenim kolegom Domnom Novakom se je odločil v ravninski peti etapi Dirke po Združenih arabskih emiratih. Očitno je želel povaditi teren za italijansko marčevsko klasiko Strade Bianche in morda tudi za kasnejši spomenik Milano-Sanremo, ki bi ga tako rad osvojil.

Well this isn't something we expected… The world champion sure does love to shake things up a bit