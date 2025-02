Vodja ekipe Visma | Lease a Bike Richard Plugge je v pogovoru za Het Laatste Nieuws, ki ga je povzel cyclinguptodate.com, poudaril, da so skozi leta pozorno spremljali inovacije pri konkurenčnih ekipah. "Kopiranje je vedno bilo del športa. V tem ni nič slabega, če znaš pametno prilagoditi ideje," je dejal. Pojasnil je, da so v preteklosti sami opazovali ekipe, kot sta bili Orica GreenEdge in Sky/INEOS, zdaj pa ugotavljajo, da je UAE Team Emirates lani postal številka ena, ker so spretno prevzeli nekatere njihove metode.

Čeprav se na prvi pogled spremembe ne zdijo očitne, Plugge verjame, da bodo krajše gonilke pomagale zmanjšati zaostanek za ekipo UAE Team Emirates. "Videli smo, da Pogačar in drugi kolesarji UAE uporabljajo krajše gonilke. Tudi sami smo razmišljali o tej možnosti, a oni so prvi zbrali pogum in jo uvedli. Očitno deluje."

Najbolj skrivnosten primer je Jonas Vingegaard. Po navedbah Het Laatste Nieuws so njegove gonilke pobrušene in prebarvane, tako da ne moreš ničesar videti. V kolesarskem svetu se šušlja, da bi lahko šel še korak dlje od standardnih 160 milimetrov, kar bi pomenilo izjemno kratke gonilke, morebiti razvite celo posebej zanj.

Ali novost kaj vpliva na vožnjo, bomo lahko videli že danes na kronometru, kjer bo Jonas Vingegaard lovil zaostanek za skupno zmago na Dirki po Algarveju, kjer bo dobro vožnjo skušal prikazati tudi slovenski as Primož Roglič.