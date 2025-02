Tadej Pogačar v velikem slogu do nove zmage

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je na najboljši možni način začel sezono 2025. Na dirki po Združenih arabskih emiratih je po samostojni vožnji v zadnjih osmih kilometrih ciljnega vzpona na Džebel Hafit dobil zadnjo etapo in s tem potrdil skupno slavje, tretje po ZAE po letih 2021 in 2022.

Pogačar je na domači dirki svoje ekipe slavil že v tretji etapi s ciljnim vzponom na Džebel Džais, v vožnji na čas pa je bil drugi dan tretji. S tem je tlakoval pot do skupne zmage že pred zadnjo etapo in jo začel kot vodilni v razvrstitvi. Dobro se je znašel tudi v močnem bočnem vetru v prvi polovici današnje trase, se pridružil vodilni skupini 30 kolesarjev, iz nje pa nato na zadnjem vzponu na Džebel Hafit (10,8 km/6,7 %) zanesljivo dokončal delo in vpisal 90. ter 91. zmago v karieri.

Drugo mesto v današnji etapi od Al Aina do vrha zadnjega vzpona (176 km) je zasedel Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek) z zaostankom 33 sekund, tretje pa Španec Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) s 35 sekundami zaostanka. Pogačar je imel v skupnem seštevku na koncu 1:14 minute naskoka pred Cicconejem in 1:19 pred Bilbaom.

Iván Romeo is all of us trying to figure out how to hold onto Tadej Pogačar's wheel 😂 pic.twitter.com/EhwZJ7xrW5 — Eurosport (@eurosport) February 23, 2025

"Veliko kolesarjev je imelo zadnjo priložnost, da kaj stori in malce potrenira, ekipe sprinterjev pa nimajo kolesarjev za skupni seštevek, zato so imeli priložnost za ustvarjanje kaosa v glavnini. Mi favoriti za skupni seštevek smo morali biti na to pozorni. Že takoj na začetku cone za bočni veter se je glavnina raztrgala. Nisem si mislil, da bomo zgledno sodelovali, a prišli smo do vznožja vzpona, kar je bilo zame dobro," je uvod v etapo za organizatorje pospremil Pogačar.

Čeprav si je želel lažjega dne v sedlu, sta mu v ospredju ves čas pomagala ter ga hladila belgijska moštvena kolega pri emiratih. Posebej se jima je zahvalil v pogovoru po etapi, nato pa razkril še razloge za napad slabih osem kilometrov pred ciljem.

"Ko sem ostal brez moštvenih kolegov, ki nista specialista za vzpone, sem se odločil, da poskusim. Naredila sta, kar sta lahko. Nisem želel presenečenj in protinapadov, zato sem se odločil nadaljevati sam v svojem ritmu do vrha," je še dejal zdaj trikratni zmagovalec dirke po ZAE.

All too easy for Tadej Pogacar today as Jebel Hafeet is conquered for the 4th time by the Slovenian World Champ#UAETour pic.twitter.com/YWdlb86wW5 — Mathew Mitchell (@MatMitchell30) February 23, 2025

Naslednji test: Strade Bianche

Pogačar bo naslednjič na delu čez 14 dni, ko bo skušal ubraniti zmago na enodnevni preizkušnji Strade Bianche po makadamskih cestah v Toskani. "Bomo videli, kako bo do konca sezone. Večdnevnih dirk nimam na programu vse do kriterija po Dofineji. Misli bom preusmeril k enodnevnim klasikam in skušal iztržiti kar največ, uživati in upati na dobre noge," je še dejal eden od treh Slovencev na letošnji preizkušnji po ZAE.

Na njej sta namreč nastopila še dva Slovenca Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG) in Luka Mezgec (Jayco AlUla), ki pa ju ni bilo v vodilni skupini okoli 40 kolesarjev po napadu v bočnem vetru po 50 km etape.

Izidi 7. etape:

Results powered by FirstCycling.com

Skupni seštevek:

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: