Urška Žigart se v novi ekipi odlično počuti in zagotavlja: Ne bom vohunila za Tadejem

Najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart se je po štirih letih dirkanja za avstralsko zasedbo Liv AlUla Jayco letos pridružila belgijski kolesarski ekipi AG Insurance Soudal, kjer so jo zelo lepo sprejeli. "Čas je že, da pridobim več samozavesti in začnem zmagovati," je namignila na uradni predstavitvi ekipe in še enkrat poudarila, da ekipi nima namena izdajati skrivnosti zaročenca Tadeja Pogačarja.

"Čutila sem, da je čas za raziskovanje novih obzorij," je svojo odločitev za menjavo ekipe pojasnila 28-letna Urška Žigart. Dejala je, da je že po prvem razgovoru z Jolien D'hoore (športna direktorica, op. a.) imela dober občutek glede ekipe. "Resnično se počutim, kot da sem del volčje družine," je namignila in se navezala na vzdevek Wolfpack, ki se je oprijel moškega dela ekipe Soudal Quick-Step, kjer vlogo prve violine igra dvakratni olimpijski prvak Remco Eveneoel.

"Tukaj vsi verjamejo vame in mi želijo pomagati. Zelo me spodbujajo. Če bi vase verjela pol toliko, kot ekipa verjame vame, potem bi prišla že zelo daleč," je po poročanju belgijske Sporze priznala 28-letna kolesarka, ki želi napredovati na vseh področjih. "Skrajni čas je, da postanem bolj samozavestna in začnem zmagovati. Ko prečkam ciljno črto, si želim čim večkrat dvigniti roke," je aktualna državna prvakinja na cesti in kronometru razkrila svoje cilje.

"Čutim, da se moram bolj dokazovati"

Tako kot vedno je morala odgovarjati tudi na vprašanja, povezana z zaročencem in prvim kolesarjem sveta Tadejem Pogačarjem. "Delam prav tako trdo kot on. Zato sem bolj pod pritiskom, da sledim njegovemu zgledu. Toda zaradi tega je tudi več pozornosti namenjene meni. Čutim, da se moram še bolj dokazovati," je iskreno priznala štirikratna državna prvakinja, ki je še enkrat poudarila, da nima nobenega namena izdajati skrivnosti svojega partnerja, kar je pred njenim podpisom pogodbe namignil takratni alfa in omega ekipe Patrick Lefevere.

Foto: Guliverimage

Gre Pogačar res na Roubaix? Tega ne bom razkrila.

"Vprašali so me že, ali bo (Tadej) letos nastopil na dirki Pariz-Roubaix (gre za trenutno eno najbolj vročih vprašanj v svetu profesionalnega kolesarstva, op. a.), a tudi tega ne bom razkrila," je v smehu zatrdila najboljša slovenska kolesarka, ki v novi ekipi uživa popolno zaupanje.

Vodji ekipe Jolien D'hoore in Stijn Steels sta Urško Žigart opisali kot neobdelan diamant. "Na klancih dosega res dobre vrednosti in naša odgovornost je, da iz nje izvlečemo čim več in jo podpiramo tam, kjer jo lahko. Na spustih in tehniki je mogoče malo slabša, a tudi tukaj ji skušamo pomagati. Imamo popolno zaupanje vanjo. Kar zadeva motor, je eden največjih talentov v kolesarstvu. Na njej pa je, da zdaj to tudi dokaže." Steels še pravi, da bo njen fokus letos usmerjen v grand toure, še posebej v etape, kjer bo veliko klancev.

Žigart in Pogačar bosta naslednjič v tekmovalnem pogonu 8. marca, ko bosta oba nastopila na italijanski makadamski klasiki Strade Bianche.

