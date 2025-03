Tadej Pogačar je že na ogledu proge letošnje dirke Strade Bianche pokazal "impresivno" formo, so opazili tuji novinarji, ki bodo v Toskani jutri spremljali 19. izvedbo klasične preizkušnje, ki slovi po makadamskih odsekih. Ekipo UAE Emirates – XRG je na strmem zaključnem vzponu po ulici Santa Catarina proti znamenitem trgu Del Campo ujel tudi belgijski poročevalec Guy Van Den Langenbergh in povedal, da je na tlakovani strmini, kjer naklonina doseže tudi 16 odstotkov, slovenski šampion Tadej Pogačar pretegnil noge.

Así entrenaba este jueves Tadej Pogacar preparándose para la #StradeBianche de este sábado. 🚴‍♂️🤩



🤔¿Habrá hazaña del joven prodigio? pic.twitter.com/CpBvaMKK0i — elCiclista.info (@elCiclistainfo) March 7, 2025

"Opazoval sem več kolesarjev, vsi so se vzpenjali s človeškim ritmom, Pogačar pa je bil na neki drugi ravni. Bil je edini, ki je lahko pritiskal vse od začetka do konca klanca. Nekako mu je lahko sledil le moštveni kolega Isaac del Toro s kakšnimi 15 sekundami zaostanka," je razlagal van den Langenbergh. "Ironija je v tem, da mu tam v soboto najbrž sploh ne bo več treba pritiskati na vso moč. Takrat bo namreč le še sam vozil proti zmagi," je še dodal.

S tem je Belgijec namignil na dirki v letih 2022 in lani, ko je Pogačar do zmag prišel z dolgimi solo napadi. Za prvo zmago na tej prestižni dirki je napadel 49 kilometrov pred ciljem, lani je tekmecem ušel že 81 kilometrov pred zaključkom v Sieni. "Pogačarja sem opazoval tudi bolj pri začetku trase in tudi tam je pokazal odlično formo. Samo Del Toro je lahko sledil, vsi drugi so zaostajali po več minut. Očitno ima odlične noge, kar ni dobra novica za njegove konkurente," je svoje poročilo z ogleda trase še sklenil belgijski novinar.

🤍 Un'impresa che resterà nella leggenda. Quando la fatica si fa gloria, il sogno è realtà: tutto questo è la Strade Bianche



🤍 Dust, Drama, and Pain. All the ingredients are here, as we prepare for yet another battle on the Strade Bianche.@CA_Ita | #StradeBianche pic.twitter.com/DfQoydxDwF — Strade Bianche (@StradeBianche) March 6, 2025

Tadej Pogačar je po zgodovinski sezoni 2024, v kateri je dosegel kar 25 zmag, med njimi je dobil tudi Giro, Tour in svetovno prvenstvo, poleg tega pa zmagal še na dveh kolesarskih spomenikih (Liege–Bastogne–Liege in Lombardiji) in skupaj zbral več točk kot nekatere kolesarske ekipe, je tudi sezono 2025 odprl imenitno. Na domači dirki njegovega delodajalca, na enotedenski preizkušnji po Združenih arabskih Emiratih, je zmagal v skupnem seštevku in dobil dve ključni etapi. V letu 2025 ima tako že tri zabeležene zmage. Po sobotni Strade Bianche se bo 22. marca udeležil še prvega spomenika sezone, dirke Milano – Sanremo.

19. izvedba dirke Strade Bianche se bo začela v soboto ob 11.20, v cilju pa jih pričakujejo med 16.20 in 17.00. Ob 14. ure bo prenos mogoče spremljati tudi na Planet TV.

