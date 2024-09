Sprinterski dvoboj na kolesarskem EP dobil Merlier

Članska kolesarska dirka na evropskem prvenstvu v Belgiji je bila pričakovano v znamenju sprinterskih specialistov. Po 229 kilometrih na progi od Zolderja do Hasselta je sprintrski obračun na veselje domačih navijačev dobil Tim Merlier, za katerega je to druga kolajna na evropskih prvenstvih. Belgijec je že bil bronast pred dvema letoma.

Drugo mesto je zasedel Nizoemec Olav Kooij, lani na prvenstvu tretji, za presenečenje pa je z bronom poskrbel Estonec Madis Mihkels, ki je v zaključku premagal Belgijca Jasperja Philipsena, Norvežana Alexandra Kristoffa in Danca Madsa Pedersena.

Razočarali so predvsem Italijani, ki so delali za Jonathana Milana. Najprej tako kot Belgijci niso imeli svojega predstavnika v nevarnem begu, v katerem je bil tudi aktualni svetovni prvak Nizozemec Mathieu Van der Pool, ki je nekajkrat poskušal z napadom - vedno pa mu je sledil tudi Pedersen, nato prevzeli pobudo pri pripravi sprinta, a v zaključku svojega aduta niso mogli spraviti višje od 13. mesta.

Za Merliera je bila to 14. zmaga v sezoni, več jih ima le Tadej Pogačar, ki je pri številki 21.

Slovenci svojega predstavnika na dirki niso imeli, je pa bilo na startu šest slovenskih predstavnic na dirki mladink. Vidnejšega rezultata niso zabeležile, Sara Pestotnik, je za zmagovalko Nizozemko Puck Langenbarg, zaostala 29 sekund in zasedla 35. mesto, Anet Trakonja je bila 43. (+0:39), Taja Mehle pa 46. (+0:44). Eva Potočnik, Vesna Potočnik in Dominika Štrukelj so odstopile.