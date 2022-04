Slovenski as pokazal, da je samo človek, za nedeljo pa ga ne skrbi

"To je zabavna dirka in prepričan sem, da jo lahko dobim, ampak tokrat sem imel v zaključku nekaj težav," je v cilju 86. Valonske puščice v Huyu v Belgiji razlagal slovenski šampion. Zasedel je 12. mesto, za zmagovalcem, Belgijcem Dylanom Teunsom (Bahrain Victorious), je zaostal sedem sekund.

"Vesel sem bil, da sem bil v prvi vrsti, ampak ..."

"Finale je bil naporen. Na klancu Mur de Huy sem bil nekoliko ujet, izgubil sem nekaj mest in nato porabil preveč energije, da sem si nazaj priboril boljši položaj. Vesel sem bil, da sem bil v prvi vrsti, ampak potem pa mi je začela domala iz ušes brizgati mlečna kislina," je konec dirke še povzel kapetan moštva UAE Emirates.

Vrhunci 86. Valonske puščice:

⛰ Breakaways and favourites in trouble before a super tough final in Huy, finished off by a stirring contest between 🇪🇸@alejanvalverde and 🇧🇪@dylan_teuns ! 🏹

🎬 The highlights of the #FlecheWallonne 2022. pic.twitter.com/6jlzPdDAHv — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) April 20, 2022

Kakšnih 40 kilometrov pred koncem dirke je imel še mehansko okvaro, zaradi predrte pnevmatike sprednjega kolesa je izgubil nekaj časa in nekaj energije porabil v lovu za glavnino, sicer pa na 202-kilometrski klasiki v belgijskih Ardenih ni imel nobenih težav. "Razen tiste predrte gume ni bilo nič narobe. Preostalo, kar se je dogajalo, je del dirkanja," še pravi dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji, ki ostaja v Belgiji, kjer bo v nedeljo branil zmago na kolesarskem spomeniku Lige−Bastogne−Liege.

Je pokazal šibkost?

Je na puščici morda dobil opozorilo pred nedeljsko klasiko? Ga mora skrbeti? "Če sem tu pokazal šibkost? Ah, ne. To so pač te dnevne vrednosti. Včasih uspe, včasih pa ne," je ob tovrstnih vprašanjih Pogačar le zamahnil z roko. "Že pred tremi leti sem bil na Valonski puščici deveti, pa nato nekaj dni kasneje v finalu Liegea. Upam, da bo tudi letos tako," je še dejal.

Zadnji kilometer dirke:

🏁 Un beau sprint entre 🇪🇸@alejanvalverde et 🇧🇪@dylan_teuns !

⏪ Revivez le dernier kilomètre de la #FlecheWallonne 2022.



🏁 It was a tough sprint between 🇪🇸@alejanvalverde and 🇧🇪@dylan_teuns !

⏪Relive the last kilometre of the 2022 #FlecheWallonne. pic.twitter.com/vYmA2vlZkl — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) April 20, 2022

Brez spopada Pogačar - Roglič

Deveto mesto z Valonske puščice leta 2020 ostaja njegova najboljša uvrstitev na tej dirki, na Liege−Bastogne−Liege pa je tedaj zasedel tretje, ko je bil zaradi oviranja Pogačarja diskvalificiran Julian Alaphilippe. Tega je sicer takrat prav na ciljni črti, ko je Francoz že slavil zmago, spektakularno in za "mišjo dlako" prehitel Primož Roglič.

Vrhunci dirke Liege - Bastogne - Liege 2020:

Primož Roglič je postal prvi Slovenec z zmago na prestižni belgijski klasiki LBL, ki je prvič potekala že leta 1892 in je najstarejša kolesarska klasika in tudi najstarejša med petimi kolesarskimi spomeniki, med katerimi so še dirke Milano−San Remo, Dirka po Flandriji, Pariz−Roubaix in jesenska Dirka po Lombardiji. Lani se mu je pridružil še Pogačar.

Slovenska asa Roglič in Pogačar bi se morala sicer spopasti tudi letos na ardenskih klasikah, a žal starejšega Kisovčana zaradi težav s kolenom ni v Belgiji. V tej sezoni se bosta pomerila šele na največji dirki sezone, na francoskem Touru, do tega (začne se 1. julija v Københavnu na Danskem) se njuna programa dirk ne križata. Pogačarja po LBL in pred Tourom čaka le še nastop na dirki Po Sloveniji (15.−19. junij), Roglič pa naj bi formo za Tour preverjal še na Kriteriju po Dofineji (5.−12. junij).

Preberite še: