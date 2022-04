Kot je razkril v pogovoru za francosko spletno stran La Voix du Nord, ga je eden od navijačev polil s tekočino, za katero se je pozneje izkazalo, da gre za mešanico piva in urina, čeprav se je Florian Sénéchal sprva tolažil, da gre zgolj za kapljice hmeljevega napitka.

Incident neprijetnega vonja se je zgodil na izhodu s tlakovanega odseka Cysoing, približno 25 kilometrov pred ciljem. "Vozil sem skupaj z Alexandrom Kristoffom, ko se je zgodilo. Čutil sem, da me je nekaj oplazilo po roki. Sprva sem mislil, da gre za pivo, a je smrdelo kot urin," je razkril Francoz, ki ga je poteza enega od brezvestnih navijačev očitno precej prizadela. "Povsem sem demoraliziran. Ne razumem, kako lahko kdo stori kaj takega," je bil zgrožen.

A to ni edina neprijetnost, ki ga je doletela na spektakularni enodnevni dirki. Na tlakovanem odseku Mons-en-Pévèle, 45 kilometrov pred ciljem, je le hip zatem, ko je belgijski as Wout van Aert (Jumbo-Visma) izvedel enega svojih odločilnih napadov na nedeljski dirki, zadel ob navijača in se skotalil po tleh. Čeprav je v tistem trenutku izgubil stik s skupino in se spet moral podati v boj za boljši položaj, je dirko končal na zelo solidnem 13. mestu.

Crash in Mons Pévèle while trying to avoid a spectator. The head to hit directly on the ground. A little broken and the race was over for me. The luck was not there yet with mechanical problems during the race. The team did an incredible job, always up front and stronger. pic.twitter.com/ePiGWAY9BX