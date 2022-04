Teuns po drami do zmage na ciljni črti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dylan Teuns je v šprintu prišel do zmage. Foto: Guliverimage

Belgijec Dylan Teuns je zmagovalec prve etape 75. kolesarske dirke po Romandiji. Član ekipe Bahrain Victorious je na 178 kilometrov dolgi preizkušnji med La Grande Berochem in Romontom praktično na ciljni črti ugnal Avstralca Rohana Dennisa (Jumbo-Visma).

Dennis je bil zelo blizu zmage, saj je po odločni vožnji kot vodilni v zaključku že gledal ciljno črto, toda na koncu mu je zmanjkalo moči, kar je z napadom iz ozadja izkoristil Teuns.

Dve sekundi za Teunsom in Dennisom so končali Švicar Marc Hirschi (UAE Team Emirates), Rus Aleksander Vlasov (Bora) in Belgijec Quinten Hermans (Intermarche). Glavnina je zaostala še dve sekundi več.

Zmagovalec prologa, Britanec Ethan Hayter, je bil udeležen v padec številnih kolesarjev slabih 15 km pred ciljem in je tako prepustil skupno vodstvo Dennisu.

Ta ima zdaj 16 sekund prednosti pred Avstrijcem Felixom Grossschartnerjem (Bora) in Britancem Geraintom Thomasom (Ineos). Teuns, ki je pred enim tednom dobil Valonsko puščico, je četrti z 18 sekundami zaostanka.

Edini slovenski predstavnik Jan Polanc (UAE Emirates) je bil danes 59. z 1:28 minute zaostanka, skupno pa je 55. z 1:53 minute zamude.

V četrtek kolesarje čaka druga, 168,2 km dolga etapa v okolici Echallensa. Dirka se bo končala v nedeljo.

