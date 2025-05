Lennyju Martinezu kraljevska etapa in skupno vodstvo

Francoz Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) je zmagovalec pete etape dirke po Romandiji, ki spada v svetovno serijo kolesarstva. V kraljevski etapi od Siona do Thyona 2000 (128,4 km) je v dvoboju za zmago strl Portugalca Joaa Almeido (UAE Team Emirates-XRG) in prevzel skupno vodstvo pred nedeljskim kronometrom.

Ekipno moč so v kraljevski etapi pokazali predvsem kolesarji emiratov. Ti so imeli na zadnjem vzponu (20,2 km/7,7 %) v boju za zmago Almeido in Avstralca Jaya Vina, ki sta večkrat napadla in spreminjala ritem, a se predvsem Martineza nista mogla znebiti.

Ta je sledil napadu Portugalca v zadnjih kilometrih, v zadnji ovinek slabih 100 m pred ciljem pa je pripeljal prvi in za las zdržal v sprintu za osmo zmago v karieri in drugo letos.

Vainqueur du jour !

1. MARTINEZ L. (TBV) 3h43'46"

2. GONCALVES ALMEIDA (UAD) +00"

3. FORTUNATO L. (XAT) +29" pic.twitter.com/ewdx7NyQrO — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) May 3, 2025

Tretji je ciljno črto prečkal Italijan Lorenzo Fortunato (XDS-Astana) z zaostankom 29 sekund.

V skupnem seštevku ima novi vodilni Martinez vsega dve sekundi naskoka pred Fortunatom in tri pred Almeido. Predvsem slednji bo ob Vinu (+0:32) v nedeljo na razgibani vožnji na čas med favoriti za skupno slavje, saj tako Martinez kot Fortunato nista med najboljšimi kronometristi.

Prvi favorit pred šestdnevno dirko Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) je danes zaostal slabo minuto in pol in bo kronometer kot svetovni in olimpijski prvak začel z zaostankom 1:41 minute.

Vožnja na čas v Ženevi bo dolga 17,1 km, kolesarje pa po slabih osmih kilometrih čaka dobre tri kilometre in pol vzpenjanja do vmesnega časa. Nato sledi še spust in nekaj ravnine do cilja.

