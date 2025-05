Almeidi dirka po Romandiji, Evenepoelu vožnja na čas

Joao Almeida je bil na kronometru drugi, za Remcom Evenepoelom je zaostal 11 sekund. Tretji je bil Italijan Alberto Bettiol.

Pred nedeljsko etapo je Almeida v seštevku zaostajal za Francozom Lennyjem Martinezom (Bahrain-Victorious), zmagovalcem sobotne kraljevske etape od Siona do Thyona. A ker je bila prednost specialista za vzpone le dve sekundi pred Italijanom Lorenzom Fortunatom in tri pred Almeido, je o končnem slavju odločal kronometer. Almedia je v tem krepko premagal oba tekmeca, saj je bil Martinez šele 14. z 41 sekundami zaostanka za Evenepoelom, Italijan pa je zaostal minuto in pol na 53. mestu.

V seštevku dirke je tako slavil Portugalec, ki je imel na koncu 26 sekund prednosti pred Martinezom, tretji je bil Avstralec Jay Vine.