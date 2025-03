V Kranju so danes predstavili novosti, povezane s Kolesarskim klubom Kranj, ki v novo obdobje vstopa z novim imenom, visokimi ambicijami in novimi barvami. Ekipa s skoraj sedem desetletij dolgo tradicijo se bo po novem imenovala Factor Racing, dresi bodo po novem beli za vse kategorije in ne več značilni zeleni, najbolj vroča okrepitev pa je dvakratni svetovni prvak v gorskem kolesarstvu Henrique Avancini. Kolesarji bodo v akciji že to sredo, ko bo v hrvaški Istri enodnevna dirka Umag Classic.

Kolesarski klub Kranj bo svojo dolgoletno tradicijo, ki sega vse v leto 1957, nadaljeval pod imenom Factor Racing. Novi predsednik kluba je Tomaž Košir, vlogo generalnega direktorja pa je prevzel Jošt Zevnik, sin nekdanjega dolgoletnega direktorja ekipe Matjaža Zevnika. Zevnik je izkušnje v svetu kolesarstva nabiral po številnih klubih v tujini, za domači klub pa odprl številna vrata pri slovenskih in tujih partnerjih, je izpostavil Košir.

Foto: Ana Kovač

V članski ekipi stavijo na mešanico mladosti in izkušenj. Poleg kolesarjev, ki so se kalili prav v Kranju, je treba izpostaviti dve imeni iz tujine. Prvo ime, ki je vzbudilo ogromno zanimanja na družbenih omrežjih, je 35-letni Brazilec Henrique Avancini, dvakratni svetovni prvak v gorskem kolesarstvu, ki je kariero končal leta 2023, zdaj pa se je odločil, da uresniči še svoje sanje na cestnem kolesu, drugo pa Novozelandec Paul Wright (starejši brat biatlonca Campbella Wrighta, ki sicer nastopa pod zastavo ZDA in je navdušil na letošnjem svetovnem prvenstvu v Lenzerheideju), ki je sezono začel kot za mnoge presenetljivi zmagovalec novozelandskega državnega prvenstva.

Foto: Ana Kovač

Pogovor z Joštom Zevnikom in Henriquejem Avancinijem si boste na Sportalu lahko prebrali jutri.

Poleg omenjenih so v ekipi še Jaka Marolt, Maj Flajs, Marcel Gladek, Nejc Komac, Gal Oblak, Gregor Podlesnik, Sven Aleksander Mernik in še en tujec, Čeh Adam Bradač. Zanimivo je, da kar štirje od kolesarjev ekipe prihajajo iz sveta gorskega kolesarstva, eden pa je nekdanji smučar. Športni direktor ekipe Factor Racing je Aljaž Kostelec, pomočnika bosta Matjaž Zevnik in nekdanji kolesar Aldo Ino Ilešič, glavni cilj pa bo čim boljši nastop na dirki Po Sloveniji (od 4. do 8. junija 2025).

Factor Racing bo na dirkah sodeloval s slovensko znamko vrhunske športne prehrane Nduranz in proizvajalcem sedežev in karbonske opreme Berk.

Nova barvna podoba ekipe Factor Racing:

Ekipa, ki se je že dokazala na letošnjem državnem prvenstvu na velodromu (več državnih rekordov in državnih prvakov), bo sezono na cesti odprla v sredo na enodnevni dirki Umag Classic, v nedeljo pa jih čaka še dirka Poreč Classic.

