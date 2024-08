Agent Tadeja Pogačarja razkril, kdaj bo Slovenec napadel zadnji Grand Tour

"Njegove sanje so, da bi osvojil vse tri tritedenske dirke. Prepričan sem, da se bo vrnil na Vuelto naslednje leto ali leto pozneje," je za Relevo povedal agent Tadeja Pogačarja Alex Carera in nadaljeval: "To se bo odločil skupaj z ekipo in njegovimi najbližjimi. Po mojem mnenju je trenutna možnost, da nastopi na Vuelti prihodnje leto, 50-odstotna."

Tadej Pogačar je že nastopil na največji španski dirki. Leta 2019 je debitiral in bil že takoj tretji za Primožem Rogličem in Alejandrom Valverdejem. Če se je takrat še učil, ga bo naslednjič zanimala le rdeča majica. "Vsako leto si postavi nove cilje, nove izzive. Pred dvema letoma je bila to Dirka po Flandriji, letos Giro. Vem, da se želi vrniti na dve dirki. Ena je Tour Down Under in druga Vuelta," je še povedal Carera.

Dirka po Španiji je ravno v teku, na njej pa si skuša drugi slovenski prvak Roglič utreti pot do četrte skupne zmage na Vuelti.