Mohorič zaostal le za Belgijcem, skupna zmaga Yatesu

Thomas De Gendt (Lotto Soudal) je zmagovalec zadnje, 7. etapa dirke po Kataloniji. Belgijec je dolgo bežal skupaj s slovenskim kolesarjem Matejem Mohoričem (Bahrain - Victorious), pet kilometrov pred ciljem mu je kolesar Lotta pobegnil in prišel do etapne zmage. Slovenec je na koncu za zmagovalcem zaostal 22 sekund. Skupno zmago na dirki je slavil Britanec Adam Yates (Ineos Grenadiers).

Tradicionalna etapa po Barceloni je za konec letošnje dirke po Kataloniji znova postregla z zanimivim razpletom. Odvijali sta se dve dirki, ena za etapno zmago, druga pa za skupno razvrstitev, a je vse napade ekipa Ineosa zanesljivo odbila.

De Gendt premočen za Mohoriča

Do ključnega trenutka je prišlo v prvem od šestih krogov krožne vožnje, V ospredju sta v pravem trenutku neodločnost in spogledovanje v skupini izkoristila naš Mohorič in De Gendt. Po skoku sta si hitro privozila več kot minuto prednosti. Sodelovanja v ozadju ni bilo, Slovenec in Belgijec pa sta se udarila za etapno zmago.

Trasa je bila pisana na kožo 26-letnemu Kranjčanu z vratolomnim spustom po kratkem in strmem vzponu na Montjuic. A ravno tam je napadel Belgijec in ušel Mohoriču. Dobil je 16. etapo v karieri, Mohorič pa je z zaostankom 22 sekund v cilju ostal pri 11.

Skupne zmage se je razveselil Adam Yates (INEOS). Tudi drugo in tretje mesto v skupnem seštevku je pripadlo kolesarjema INEOS. Avstralec Richie Porte je zaostal 45 sekund, Britanec Geraint Thomas pa 49.

Izidi kolesarske dirke po Kataloniji: 1. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 26:16:41

2. Richie Porte (Avs/Ineos Grenadiers) + 0:45

3. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 0:49

4. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 1:03

5. Wilco Kelderman (Niz/Bora-hansgrohe) isti čas

6. Esteban Chaves (Kol/Team BikeExchange) 1:04

7. Joao Almeida (Por/Deceuninck-Quick-step) 1:07

8. Hugh Carthy (VBr/EF Education-Nippo) 1:20

9. Simon Yates (VBr/Team Bike Exchange) 1:32

10. Lucas Hamilton (Avs/Team Bike Exchange) 1:35

...

50. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 34:49

... - odstop pred 4. etapo:

Domen Novak (Bahrain Victorious)

