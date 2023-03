Na sojenju v zadevi Kavaški klan izvedenec za telekomunikacije pričal o prikriti komunikaciji

Izvedenec za telekomunikacije je danes pričal v zadevi Kavaški klan na povabilo sodnega senata, ki mu predseduje sodnik Tomaž Bromše.

Obtoženi v zadevi Kavaški klan so po trditvah tožilstva z drugimi člani združbe namreč komunicirali po kriptiranih telefonih, na katerih je bila nameščena komunikacija Sky, prek teh telefonov naj bi tudi koordinirali prevzem, prenos ali oddajo droge ali denarja. Ravno ta komunikacija, ki jo je preiskovalna sodnica pridobila od francoskih pravosodnih organov in se nanaša na nekatere obtožene, je sporna za obrambo, ki zahteva, da se dokazi, pridobljeni s komunikacijo Sky, izločijo iz sodnega spisa.

Po Štularjevih pojasnilih je bila komunikacija Sky ena od komunikacijskih platform za tajno komuniciranje. Pred njo so delovale tudi druge, podobne komunikacije, vendar so kasneje na zahtevo organov pregona ugasnile. Takšna je bila tudi usoda komunikacije Sky, ki je ugasnila leta 2021.

Med značilnostmi komunikacije Sky je Štular med drugim izpostavil izjemno močno šifriranje in zagotavljanje popolne anonimnosti identitete uporabnika. Telefoni, ki so imeli nameščeno aplikacijo s komunikacijo Sky, so imeli tudi "izjemno močne mehanizme za brisanje sporočil", prav tako je bila aplikacija močno zaščitena, med drugim z več gesli. Licenca za aplikacijo je za tri mesece stala 500 evrov, za leto dni pa več kot dva tisoč evrov, je Štular pojasnjeval sodišču.

Kako se je policija lotila pridobivanja podatkov

Podrobno je predstavil tudi, kako se je policija v več evropskih državah pred leti lotila pridobivanja podatkov, prestreženih iz strežnikov v Franciji, ter naštel številne odredbe francoskih sodišč v zvezi s prestrezanjem in dešifriranjem podatkov, pridobljenih s komunikacijo Sky med letoma 2016 in 2021.

Preiskave podatkov iz omenjenega naslova so se namreč začele le žeta 2016, ko se je policija v Belgiji in na Nizozemskem večkrat srečala s kriptiranimi telefoni. "50 odstotkov vseh telefonov z nameščeno komunikacijo Sky se je uporabljalo v okolici dveh pristanišč, Rotterdama in Antwerpna," je dejal Štular.

Policisti sprva niso veliko vedeli o značilnostih kriptirane komunikacije, leta 2018 pa so belgijski in nizozemski preiskovalci izdali dva evropska preiskovalna naloga, saj so ugotovili, da so strežniki nameščeni v Franciji v mestu Lille blizu belgijske meje.

Preiskava podatkov se je začela, ko je francosko sodišče izdalo prvo odredbo za prestrezanje in dešifriranje komunikacije Sky, ki je potekala prek strežnikov v Franciji. Do decembra leta 2020 je odredbe izdajalo sodišče v Lillu, zatem pa je dve odredbi izdalo tudi sodišče v Parizu. Zadnja odredba je bila izdana februarja 2021, marca pa je komunikacija Sky ugasnila.

Dvaindvajset obtoženih v zadevi Kavaški klan obtožnica bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, in sicer naj bi kupili najmanj 534 kilogramov kokaina, dve toni konoplje, najmanj deset kilogramov heroina in druge prepovedane droge. Omenjeno drogo so nato prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge.