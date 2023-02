Dva osumljenca poskusa umora priče v zadevi Kavaški klan izpustili iz pripora

Osumljenca Nenada in Kosto Tabakovića, pri katerih naj bi bil naročen umor zaščitene priče v povezavi s sojenjem domnevnim pripadnikom Kavaškega klana, so danes izpustili iz pripora. Zunajobravnavni senat mariborskega okrožnega sodišča je namreč sledil pritožbama njunih zagovornikov in odločil, da za ovadena ni razlogov za pripor, poroča časnik Večer.

Po poročanju Večera so osumljenca, doma s Hočkega Pohorja, preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) kazensko ovadili zaradi poskusa umora storjenega v hudodelski združbi in ju v sredo privedli pred preiskovalnega sodnika Tomaža Grmovška. Le ta je sledil zahtevi tožilca Jožeta Levašiča s specializiranega tožilstva in zoper oba odredil pripor. Zaradi pritožb njunih zagovornikov, da za ovadena ni pripornih razlogov, pa sta bila danes iz pripora izpuščena.

Slovenski del hudodelske združbe so razkrili s preiskavo umora na Gorenjskem in z nadaljnjim zbiranjem obvestil. Slovenska policija je zoper člane hudodelske združbe že podala kazenske ovadbe in v teku je sojenje vpletenim članom kriminalne združbe. Kot priča zoper obtožene nastopa skesanec Darko Nevzatović, ki pa naj bi mu že vsaj dvakrat stregli po življenju.

Dvaindvajset obtoženih v zadevi Kavaški klan obtožnica bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, in sicer naj bi kupili najmanj 534 kilogramov kokaina, dve toni konoplje, najmanj deset kilogramov heroina in druge prepovedane droge. Omenjeno drogo so nato prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav in jo prodali preprodajalcem droge.