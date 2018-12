Legendarni Zabel našel delo v Špilakovi Katjuši

Eric Zabel je še vedno lastnik rekordnih devetih zelenih majic za najboljšega po točkah na tritedenskih dirkah. Šestkrat v nizu jo je osvojil na dirki po Franciji in trikrat na dirki po Španiji. V dolgi in uspešni karieri je zbral 136 profesionalnih zmag.

Oseminštiridesetletnik bo v novi vlogi bdel nad nemškim sprinterskim zvezdnikom Marcelom Kittlom, ki bo skušal v letu 2019 znova poseči po najvišjih mestih, Špilakom, svojim sinom Rickom Zablom ter drugimi.

Zaradi dopinga "noga" pri Katjuši

Zabel je v preteklosti že bil član trenerskega štaba Katjuše-Alpecina. Leta 2012 je bil sprinterski trener. Leta 2013 je priznal jemanje prepovedanih poživil med leti 1996 in 2003, Katjuša ga je zato odpustila.

"Naš glavni cilj je, da podpremo kolesarje in jim pomagamo, da so še boljši. Zavedajo se, da morajo garati, če želijo doseči cilje in rezultate. Moja naloga bo, da bom nadziral vse, čemur doslej nismo posvečali pozornosti. Mogoče bo vse skupaj bolj strogo, vendar menim, da je to nuja, če želimo rezultate. Vsak športni direktor bo imel v svoji skupini štiri ali pet kolesarjev, sam bo ves čas v stiku z njimi in skrbel, da bomo vsi na isti strani," je o novi vlogi dejal Zabel.