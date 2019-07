Ineos bo še močnejši, prihaja Carapaz

Po poročanju francoskega časnika, naj bi bil dogovor po sestanku direktorja Ineosa Dava Brailsforda s Carapazovim agentom Giuseppeje Acquandrom, "načeloma že sklenjen". Carapaz, ki je letos dobil svojo prvo tritedensko dirko, naj bi tako po dveh letih zapustil španski Movistar in se preselil na Otok, čeprav naj bi junija že zavrnil ponudbo Britancev, ki so mu ponujali 1,5 milijona evrov vredno pogodbo.

Ineos bi s Carapazom dobil še enega izjemnega kolesarja, ki bi ob Geraintu Thomasu in mlademu Eganu Bernalu tvoril zvezdniški trio, še preden se v ekipo vrne okrevajoči Chris Froome.

Movistar zapuščata Landa in Quintana?

Mikel Landa bo pri Bahrain Meridi nadomestil odhajajočega Vincenza Nibalija. Foto: Reuters Movistar zapušča tudi Španec Mikel Landa, ki bo v Bahrain Meridi nadomestil Vincenza Nibalija. Italijan odhaja v Trek-Segafredo. Movistar naj bi zapustil še Kolumbijec Nairo Quintana, ki ga povezujejo s prokontinentalno ekipo Arkea Samsic, za katero kolesari Nemec Andre Greipel.

Je pa pogodbo z Movistarjem do leta 2021 podaljšal 39-letni superveteran Alejando Valverde, moštvo pas utegne okrepiti še Danec Jakob Fuglsang, ki mu letos poteče pogodba z Astano.

Rogličev Jumbo-Visma sanja o Dumoulinu

Pisali smo že, da je pri Sunwebu nezadovoljen Nizozemec Tom Dumoulin, zanj pa se močno zanima nizozemski Jumbo-Visma, a težava je pogodba, ki Dumoulina na Sunweb veže do konca sezone 2021. Pogovori naj bi stekli kmalu, interes za zmagovalca Gira 2017 pa so pokazali tudi v CCC in Ineosu. Dumoulin bo delodajalca, bodisi novega bodisi starega, v naslednji sezoni stal od 2,5 do 3 milijone evrov.

Tom Dumoulin je velika želja Rogličeve ekipe Jumbo-Visma. Foto: Getty Images

Kittel še na odmoru, Katjuša v težavah

Simonu Špilaku letos poteče pogodba s potapljajočo se Katjušo. Foto: Guliver/Getty Images V "prestopnem etru" se je pojavilo tudi ime nemškega šprinterja Marcela Kittla, ki je po težavah z zdravjem za nedoločen čas prekinil kariero. Moštvo Katjuša-Alpecin je zapustil spomladi, poleti pa so tudi njega povezovali z nizozemskim Jumbo-Vismo, a za zdaj ne kaže na Nemčevo vrnitev.

Tudi sama Katjuša pa se je znašla na robu preživetja, šef ekipe José Azevedo je potrdil, da moštvo po koncu sezone zapuščata sponzor Alpecin in opremljevalec s kolesi Canyon. Azevedo je sicer zanikal, da moštvo razpada, je pa priznal, da ima za naslednje leto na pogodbi le deset kolesarjev. Našemu Simonu Špilaku pogodba poteče po koncu letošnje sezone.

