Dumoulin nezadovoljen pri Sunwebu, Matthews pred Tourom "popolnoma zmeden"

V nemški profesionalni kolesarski ekipi Sunweb te dni ni pretiranega veselja, poškodba njenega prvega zvezdnika, Nizozemca Toma Dumoulina, ji je popolnoma sesula načrte za sezono. Na Dirko po Franciji se brez prvega aduta odpravljajo loviti etapne zmage, medtem ko so iz boja za rumeno majico izpadli. Kapetana ekipe bosta Avstralec Michael Matthews in Nizozemec Wilco Kelderman.

Sunweb je v tej sezoni vse stavil na Dumoulinov napad na zmago na Dirki po Franciji, a se je Nizozemec, lani drugi na francoski pentlji, poškodoval pri padcu v peti etapi letošnjega Gira, se nato bojeval z bolečinami v kolenu, zaradi teh odstopil na kriteriju Dauphine, nato pa so mu z operacijo iz kolena odstranili delce peska, ki so mu onemogočali ozdravitev.

Vse je bilo podrejeno Tomovemu napadu na rumeno majico

Michael Matthwes (leta 2014 smo ga spremljali tudi na dirki Po Sloveniji, takrat je vozil v dresu Orice Gree Edgea na fotografiji) se je odrekel osebnim ciljem, da bi bil na Touru kar najboljši Dumoulinov pomočnik. Zdaj pa je "popolnoma zmeden". Foto: Urban Urbanc/Sportida Dolgo je razmišljal, ali naj odpove Tour, in nazadnje to tudi storil, Sunweb pa je v tistem trenutku ostal brez osrednjega cilja sezone. "Vse priprave, cela sezona je bila podrejena Tomovemu napadu na rumeno majico na Touru," je pred dnevi medijem pojasnjeval Matthews. Direktor moštva Iwan Spekenbrink je kolesarjem že pred sezono ukazal, da "naj osebne ambicije postavijo na stran, saj bodo vsi delali za rumeno," je razkril Avstralec.

Matthews treniral za pomočnika, šprint zanemarjal

"To je izjemno razočaranje, pojma nimam, kaj naj naredim. Popolnoma sem zmeden, saj sem se pripravljal le na to, da bom kar se da dober pomočnik Dumoulinu na Touru," je razkril nosilec zelene majice najboljšega po točkah s Toura 2017, ki bo imel ob Dumoulinovi odsotnosti zdaj proste roke za nabiranje točk, a to 28-letniku ni v nobeno tolažbo: "Treniral sem za to, da bi bil čim boljši v hribih, da bi bil dober na ekipnem kronometru, šprintu se sploh nisem posvečal, nisem se pripravljal na etape, ki mi ustrezajo, in teh je letos kar nekaj."

Dumoulinova poškodba je Sunwebu vzela fokus, tudi Nizozemec pa naj bi bil razočaran nad vodstvom, ki ga delno krivi za slab prvi del sezone 2019. Italijanski mediji so se razpisali o tem, da naj bi si želel po koncu sezone zapustiti moštvo, angleški pa so ob povzemanju novice poudarili, da bo to težko, saj ima pogodbo podpisano do leta 2021.

Ekipa Sunweb za Tour: Wilco Kelderman (Niz) Michael Matthews (Avs) Søren Kragh Andersen (Dan) Nikias Arndt (Nem) Cees Bol (Niz) Chad Haga (ZDA) Lennard Kämna (Nem) Nicolas Roche (Irs)

