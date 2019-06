Ne Roglič ne Mohorič ne Pogačar, državni prvak je Domen Novak!

Omenjeni trojici, ki je bežala vse od začetka dirke, so se ves čas poskušali približati številni favorizirani kolesarji, med njimi Primož Roglič, lanski prvak Matej Mohorič, Tadej Pogačar in drugi. A so Novak, Katrašnik in Kump složno premagovali kilometre in dva kroga pred koncem je bilo jasno, da jim bo kdorkoli težko vzel zmago. Za njimi sta čez cilj prišla Roglič in Mohorič.

Napadel na zadnjem klancu

Novak je napadel na zadnjem klancu dirke in prišel do cilja z lepo prednostjo. "Lani se mi je zmaga izmuznila, letos se je sreča obrnila na mojo stran," so bile prve besede novega prvaka, ki je lani zmago prepustil moštvenemu kolegu Mohoriču in sam končal na drugem mestu.

Kolesar Bahrain-Meride je napadel na zadnjem klancu. Foto: Vid Ponikvar "Od starta se je naredil beg. Najprej nas je bilo v njem sedem, potem pa vsak kroga manj. Na koncu smo ostali trije, ves čas smo bili složni. Zadnji krog sem stisnil vse od sebe in se mi je izteklo. Na krogu smo videli, da sem najmočnejši. Katrašnik in Kump sta narekovala ritem, na zadnji klanec sem šel, kolikor se je dalo," je potek dirke opisal Dolenjec, ki je prikolesaril do prve poklicne zmage.

Državno prvenstvo je posebna dirka

DP je še enkrat potrdilo, da gre za prav posebno dirko, to je priznal tudi Novak: "DP je posebna dirka, lahko prav vsak zmaga. Sezono sem začel slabo, imel sem padec. Tri mesece nisem dirkal. Dirka Po Sloveniji je bila prva po poškodbi. Nisem si mislil, da sem trenutno tako dober."

Pogačar je na koncu osvojil majico slovenskega prvaka v konkurenci mlajših članov. Letos je bil že najboljši na DP v vožnji na čas, takrat je premagal vse v absolutni konkurenci.

V ženski konkurenci Bujakova in Pintarjeva

Med ženskami sta se za naslov pomerili klubski kolegici pri BTC City Ljubljani Eugenia Bujak in Urška Pintar. Poljakinja s slovenskim potnim listom je imela na koncu več moči in bo prvič nosila majico slovenske prvakinje. Pred tem je bila devet let po vrsti najboljša v cestni dirki Polona Batagelj, ki se je po lanski sezoni upokojila.

Med mlajšimi članicami je slavila Lara Maretič iz KK Kranj.

Državni prvaki v cestnem kolesarstvu: 2019: Domen Novak (Bahrain-Merida) 2018: Matej Mohorič (Bahrain-Merida) 2017: Luka Mezgec (Orica-Scott) 2016: Jan Tratnik (Amplatz-BMC) 2015: Luka Pibernik (Lampre-Merida) 2014: Matej Mugerli (Adria mobil) 2013: Luka Pibernik (Radenska) 2012: Borut Božič (Astana) 2011: Grega Bole (Lampre) 2010: Gorazd Štangelj (Astana) 2009: Mitja Mahorič (KD Radenska finančna točka) 2008: Borut Božič (Collstrop) 2007: Tadej Valjavec (Lampre) 2006: Jure Golčer (Perutnina Ptuj) 2005: Mitja Mahorič (Perutnina Ptuj) 2004: Uroš Murn (Phonak) 2003: Tadej Valjavec (Fassa Bortolo) 2002: Boris Premužič (Perutnina Ptuj Krka Telekom) 2001: Martin Derganc (Krka) 2000: Andrej Hauptman (Vini Caldirola) 1999: Tadej Križnar (Sava) 1998: Igor Kranjec (Perutnina Radenska Rog) 1997: Sašo Sviben (Radenska Rog) 1996: Bogdan Ravbar (Krka) 1995: Gorazd Štangelj (Krka) 1994: Martin Hvastija (Rog) 1993: Marko Velkovrh (Rog) 1992: Valter Bonča (Astra) 1991: Sandi Šmerc (Astra)

