Mezgec po napornem mesecu ne bo dirkal na Touru

Avstralska kolesarska ekipa Mitchelton-Scott je danes razkrila imena osmih kolesarjev za julijsko dirko po Franciji. Po napornem mesecu je pričakovano brez nastopa na Touru ostal slovenski sprinter Luka Mezgec. Udarna kolesarja moštva na drugi tritedenski dirki sezone bosta britanska dvojčka Adam in Simon Yates.

Luka Mezgec bo v nedeljo nastopil na državnem prvenstvu v Radovljici, to pa bo njegov 22. start od 24. maja. Že na dirki po Sloveniji, na kateri je osvojil rdečo majico najboljšega po točkah, je povedal, da bi si bolj želel počitka in priprav na dirki po Poljski in Španiji, ki ga čakata kasneje.

V ekipi Mitchelton-Scotta za Tour so dvojčka Yates, Avstralci Luke Durbridge, Jack Haig in Michael Hepburn, Južnoafričan Daryl Impey, Danec Chris Juul Jensen in Italijan Matteo Trentin.

Dvojčka Yates bosta na Touru nastopila prvič po letu 2015. Kapetan bo Adam Yates, ki je bil doslej na francoski pentlji najboljši četrti v skupnem seštevku.

V četrtek je svojo moštvo razkril UAE Emirates. Med osmerico ni Slovencev Jana Polanca in Tadeja Pogačarja.

Primož Roglič je z vodstvom Jumbo-Visme pred časom razkril, da ga na Touru letos ne bo.

Kolesar Katjuše-Alpecina Simon Špilak tritedenskih dirk že nekaj let ne dirka.

Bahrain-Merida svoje postave še ni razkrila, bržčas bosta del ekipe Matej Mohorič in Jan Tratnik.