Pogačar z UAE Emirates podpisal dolgoročno pogodbo

Tadej Pogačar je ekipi UAE Emirates zvestobo obljubil najmanj do leta 2023. Foto: Vid Ponikvar

Obetavni slovenski kolesar Tadej Pogačar je z moštvom svetovne serije UAE Emirates sredi prve sezone med profesionalci že podaljšal pogodbo, po zaslugi dobrih rezultatov jo je sklenil do konca sezone 2023.

Zmagovalec dirke svetovne serije po Kaliforniji in po Algarveju se je UAE Emirates pridružil na začetku letošnje sezone in takoj opozoril nase. Njegov potencial je prepoznalo tudi vodstvo ekipe in mu ponudilo novo, dolgoročno pogodbo.

"Zelo sem vesel, da sem imel priložnost podaljšati pogodbo za bližnjo prihodnost. Upam, da se bomo skupaj z ekipo razvijali. Hvala za zaupanje," je povedal 20-letni Komendčan, ki bo danes dirkal na svoji dirki, pokalu Tadeja Pogačarja v domačem kraju.

Ob podaljšanju je bilo zadovoljno tudi vodstvo. Izvršni direktor Mauro Gianetti je dejal: "Neverjetno je spremljati, kako Pogačar z nami razvija svoj ogromen talent, s katerim je opozoril lani na dirki l'Avenir. Zmagi na dirki po Kaliforniji in Algarveju ter zadnje predstave pomenijo, da Tadej ni le kolesar za prihodnost, ampak je že zdaj uveljavljen kolesar. Okrog mladih tekmovalcev želimo zgraditi ekipo, ki bo rasla. Tadej je brez dvoma en tistih, ki bodo sestavljali jedro moštva."

