UAE Emirates na Touru brez Slovencev

Kolesarska ekipa svetovne serije UAE Emirates je danes potrdila osem tekmovalcev za prihajajočo dirko po Franciji. V postavi pričakovano ni Slovencev Jana Polanca in Tadeja Pogačarja. V skupnem seštevku bo moštvo stavilo na Irca Daniela Martina, v sprintih na Norvežana Alexandra Kristoffa.

Poleg Martina in Kristoffa so v postavi še Norvežana Sven Erik Bystrom in Vegard Stake Laengen, Portugalec Rui Costa, Kolumbijec Sergio Henao, Belgijec Jasper Philipsen ter Italijan Fabio Aru.

Slednji se je v karavano šele dobro vrnil po operaciji arterije. Na dirki po Švici je pokazal, da so njegove zdravstvene težave preteklost.

Pogačarja in Polanca pričakovano ne bo na Touru. Prvi je že na začetku sezone povedal, da v tej sezoni nima v načrtu nobene tritedenske dirke. A je po nedavno končani dirki po Italiji dejal, da se z vodstvom ekipe morda odločijo za nastop na dirki po Španiji. Polanc je že po dirki po Italiji poudaril, da je preveč utrujen za novo tritedensko dirkanje.

Na dirki po Franciji bosta bržčas nastopila dva Slovenca. Za start se pripravljata Matej Mohorič in Jan Tratnik, a ju mora njuna ekipa Bahrain-Merida še potrditi. Preostali Slovenci se pripravljajo na druge dirke oziroma so odpravljajo na oddih ali priprave.

Na dirki po Franciji ne bo slovenskega junaka Gira Primoža Rogliča, ki si je po osvojenem tretjem mestu v skupnem seštevku italijanske pentlje, vzel kolesarski premor, med katerim se preizkuša tudi v novi, očetovski vlogi.