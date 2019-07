Slovenija na Touru le z dvema predstavnikoma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matej Mohorič in Jan Tratnik

Kolesarska ekipa Bahrain-Merida je danes potrdila ekipo za prihajajočo dirko po Franciji. Med osmerico sta dva Slovenca Matej Mohorič in Jan Tratnik. Omenjena bosta edina Slovenca na letošnjem Touru, ki se bo začel v soboto v Bruslju.

V ekipi so še Italijani Vincenzo Nibali, Damiano Caruso in Sonny Colbrelli, Španec Ivan Garcia Cortina, Belgijec Dylan Teuns in Avstralec Rohan Dennis.

"Ekipa je popolna, imela bo možnosti prav vsak dan. Vincenzo bo dirkal na skupno razvrstitev, Dylan in Matej bosta dnevno napadala etapne zmage. Dodali smo dva sprinterja, Sonnyja in Ivana, Dennis je v ekipi za kronometre. Caruso in Tratnik dopolnjujeta dobro uravnovešeno ekipo," je ocenil glavni športni direktor Bahrain-Meride Gorazd Štangelj.

Na štartu Toura bo tudi Jan Tratnik. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Preostali Slovenci v svetovni seriji drugo tritedensko dirko v sezoni izpuščajo zaradi utrujenosti ali pa zaradi drugih ciljev v sezoni. Luka Mezgec je tako že napovedal, da bo tekmoval na dirki po Španiji, Vuelto ima v načrtu tudi novi slovenski prvak Domen Novak.

Možnost za nastop na njej ima tudi obetavni Tadej Pogačar, morda se za nastop odloči tudi Primož Roglič, ki si je po majski dirki po Italiji vzel premor za regeneracijo in družino, zdaj pa se počasi vrača v tekmovalni ritem.

