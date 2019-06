Britanski Ineos na Tour z dvema kapetanoma

Še pred nekaj tedni je direktor ekipe Ineos Dave Brailsford računal, da bosta kapetana moštva na Touru Thomas in pa štirikratni zmagovalec francoske pentlje Chris Froome, pa se je Anglež hudo ponesrečil na letošnjem kriteriju Dauphine in sezono že končal.

Priložnost za Bernala

Priložnost bo tako dobil mladi kolumbijski as Bernal, ki je letos dobil Dirko po Švici, na tretjem mestu končal Dirko po Kataloniji, že spomladi pa dobil tudi preizkušnjo Pariz – Nica. Lani je prvič vozil tritedensko dirko, nastopil je na Touru in v skupnem seštevku zasedel 15. mesto. Bil je izjemen pomočnik tako Thomasu kot Froomu, njegova najboljša etapna uvrstitev pa je bilo sedmo mesto.

Bernal je moral letos zaradi poškodbe, ki jo je utrpel na treningu, izpustiti Giro, v Švici pa je bil že povsem zdrav, se je pa prav na tej dirki lažje poškodoval Thomas in preventivno odstopil. "Ni skrivnost, da je padec v Švici vplival na moje priprave na Tour, a sem odtlej vseeno dovolj treniral, zato sem dobro pripravljen. V moštvu smo se pogovorili in prišli do zaključka, da imamo z dvema kapetanoma več možnosti. Egan in jaz se bova tri tedne močno trudila drug za drugega in za ekipo," je otoškim medijem razlagal Thomas.

Kolumbijec tudi Contadorjev favorit

Bernalu zmago napoveduje tudi slavni španski kolesar Alberto Contador: "Egan je nedvomno velik favorit in ne le zaradi zmage v Švici. Kamorkoli gre, je njegova zmaga skoraj gotova, za seboj ima močno ekipo, za nameček pa dirko že pozna, saj se je že lani tam odrezal zelo dobro. Boril se bo za zmago."

Slavni španec je za domač časnik Marca ocenil še, da bo letošnji Tour ob odsotnosti favoritov kot sta Froom in Nizozemec Tom Dumoulin, ki je vrhunec sezone odpovedal po tem, ko si je pri padcu na Giru poškodoval koleno, pa tudi naš Primož Roglič, ki je na italijanski pentlji potrošil preveč moči, zelo odprt: "Na papirju izrazitega favorita letos ni, priča smo menjavi generacij. Pojavijo se lahko novi zmagovalci."

Ekipa Ineosa za Tour: Egan Bernal (Kol) Geraint Thomas (VBr) Jonathan Castroviejo (Špa) Michal Kwiatkowski (Pol) Gianni Moscon (Ita) Wout Poels (Niz) Luke Rowe (VBr) Dylan van Baarle (Niz)

