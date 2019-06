Bernal pobral smetano v Švici, Špilak šesti

Kolumbijski kolesar Egan Bernal (Ineos) je letošnji skupni zmagovalec dirke po Švici, na današnji sklepni gorski etapi v okolici Gomsa v dolžini 101,5 km pa je slavil Britanec Hugh Carthy (EF Education First). Za njim sta se uvrstila Avstralec Rohan Dennis in Bernal (oba +1:02), Slovenec Simon Špilak (Katjuša) pa je bil peti (+1:52).

Dvaindvajsetletni Bernal je vodstvo v generalni razvrstitvi prevzel v šesti etapi, od tedaj naprej pa ni več slekel rumene majice vodilnega. Da se letošnjemu zmagovalcu prestižne preizkušnje od Pariza do Nice ter lanskemu zmagovalcu dirke po Kaliforniji - na tej dirki je letos slavil veliki up slovenskega kolesarstva Tadej Pogačar - nasmiha končna zmaga na švicarski pentlji, je bilo jasno že po sobotnem kronometru.

Današnja gorska preizkušnja je bila kolumbijskemu hribolazcu naravnost pisana na kožo, zanesljivo je odbil vse napade svojih najresnejših tekmecev - najbolj resna kandidata sta bila Dennis in Avstrijec Patrick Konrad (Bora) - ter dosegel enega največjih uspehov v svoji razmeroma kratki poklicni karieri.

Egan Bernal: Ena največjih zmag v moji karieri

"To je ena največjih zmag v moji karieri in sem je iskreno vesel. Na njej sem dobil dodatno samozavest pred naslednjimi dirkami, predvsem pred izjemno zahtevno preizkušnjo po Franciji. Na njo se bom podal kot pomočnik Gerainta Thomasa, lanskega zmagovalca te dirke. On bo naš vodja na Touru in rade volje mu bom pomagal. S tem nimam nobenih težav, sem še mlad, pred menoj je svetla prihodnost," je po končnem zmagoslavju na švicarski pentlji med drugim dejal Kolumbijec.

Na današnji etapi je bil zelo aktiven Špilak. Dvaintridesetletni kolesar iz Tišine je današnji sklepno etapo končal na petem mestu, v skupni razvrstitvi pa na šestem (+3:48). Na dirki je nastopil tudi 24-letni Matej Mohorič (Bahrain Merida), ki je današnjo etapo končal na 56. mestu (+15:26), v generalni razvrstitvi pa na 62. mestu (+45:03).

Najboljši hribolazec letošnjega švicarskega kroga je Carthy, najboljši mladi kolesar Bernal, najboljši tekmovalec po točkah pa Slovak Peter Sagan (Bora).