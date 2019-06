Kronometer Belgijcu, Bernal pred zmago, Špilak med najboljših deset

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolesarje je tokrat čakal kronometer, na katerem so predvsem nekateri zasledovalci Egana Barnala v skupni razvrstitvi upali, da ga lahko vržejo s trona, predvsem Avstralec Rohan Dennis.

Toda 22-letni Kolumbijec, ki je letos slavil že na dirki Pariz - Nica, je zanesljivo opravil svojo nalogo in na koncu na 11. mestu za 19 sekund zaostal za šestouvrščenim Dennisom. To pomeni, da ima Bernal 22 sekund naskoka v skupni razvrstitvi in bo v primeru "normalnega" poteka jutri lahko zmagoslavno dvignil roki v zrak za končno zmago.

Danes je sicer Yves Lampaert najhitreje opravil s progo, Kasper Asgreen se mu je najbolj približal, tretji pa je bil še en Danec - Soeren Kragh Andersen, ki je zaostal deset sekund.

Slovenec Simon Špilak (Katjuša Alpecin) je bil 28. z 1:05 minute zaostanka, Matej Mohorič pa 118. z 2:48 minute zamude. Skupno je na tretjem mestu Avstrijec Patrick Konrad, ki zaostaja že 1:46 minute. Špilak je deseti (+3:17), Mohorič pa 64. (+29:00).

V nedeljo kolesarje čaka še zadnje dejanje 83. dirke po Švici, deveta etapa v okolici Gomsa. Karavana bo prekolesarila 101,5 km, na trasi so tudi trije težki vzponi, to pa je v primerjavi z Dennisom voda na Bernalov mlin.