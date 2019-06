Nove nevšečnosti pri nesrečnemu Froomu, ki se je oglasil iz bolnišnice

Prvi mož ekipe Team Ineos Dave Brailsford je potrdil, da je Chris Froome utrpel tudi notranje poškodbe, ki zdravnike bistveno bolj skrbijo kot poškodba prsnega koša in vretenc.

Kirurg Giorgio Gresta, ki je Britancu operiral komolec, je za La Gazzetta dello Sport izjavil, da je Froome izgubil dva litra krvi, a dodal, da se lahko po vsaki operaciji opomore. Zato verjame, da se bo tudi po tem padcu.

Froome jih je skupil na ogledu proge za posamični kronometer pred 4. etapo kriterija Dauphine.

Padec je bil hujše narave, Dan Martin pa je ob tem za Cyclingnews povedal, da se je bal, da bo Froome umrl.

Ker je med operacijo izgubil toliko krvi, je ostal na intenzivni negi, a jo bo kmalu zapustil.

"Najprej bi se rad zahvalil vsem, ki so mi pošiljali podporo. Zame so to težki časi, prav zaradi podpore pa sem dobil ogromno moči. Prav tako bi se rad zahvalil ekipi, zlasti zdravniku Richardu Usherju in vsem zdravniškim osebjem, ki izjemno skrbijo zame. Zavedam se, da sem lahko srečen, da sem sploh tukaj. In da sem dolžan medicinskemu osebju na dirki. Gledam naprej. Pred menoj je dolga pot okrevanja, rehabilitacija pa se začne danes. Osredotočen sem na povratek," se je iz bolnišnice oglasil Froome.

“This is obviously a tough time but I have taken a lot of strength from the support over the last three days. The outpouring of support has been really humbling and something I would never have expected.



