Poškodba Nizozemca je hujša, kot so sprva mislili

Nizozemski kolesar Tom Dumoulin, ki se vse od padca na Dirki po Italiji bolj ali manj posveča rehabilitaciji kolena, je prejel slabe novice. Poškodba kolena je resnejša, kot so sprva mislili. Zadnje preiskave so pokazale, da ima strgano tetivo v kolenu.

Nizozemec Tom Dumoulin se že od padca na dirki po Italiji muči s poškodbo kolena, zaradi katere je prvi adut moštva Sunweb za letošnjo Dirko po Franciji moral odpovedati sodelovanje na francoski pentlji.

Kot kaže, bo nesrečni 28-letnik še lep čas odsoten, saj so po poročanju tujih medijev zadnji pregledi z magnetno resonanco pokazali, da gre za hujšo poškodbo, kot so zdravniki sprva mislili. Dumoulin ima strgano tetivo v koleno, kar pomeni, da se bo čas rehabilitacije, ki so ga sprva predvideli na nekaj tednov, podaljšal.

Osredotočili se bodo le na rehabilitacijo

"Vemo, da je Tom na Giru grdo padel in utrpel številne poškodbe kosti, tetive in mehkih tkiv v kolenu. S pomočjo magnetne resonance smo budno spremljali koleno in določali optimalno razmerje med počitkom, treningom in rehabilitacijo. Trenutno je tetiva tisti dejavnik, ki omejuje in upočasnjuje Tomovo vrnitev. V zadnjih treh tednih smo cilj, da bi tekmoval na Touru, zamenjali s ciljem, da bi popolnoma okreval. In tako bo tudi v naslednjem obdobju," je dejal zdravnik ekipa Sunweb Anko Boelens.

Zaradi hudega udarca v koleno in močne otekline poškodba, ki so jo diagnosticirali sredi tedna, ta prej naj ne bi bila v popolnoma vidna, pišejo nizozemski mediji, ki menijo, da bo njihov rojak težko nared za Vuelto. Navsezadnje so mu poskusi priprave, da bi vendarle štartal na Touru, prej škodili kot koristili.

