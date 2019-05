Nemški kolesarski zvezdnik presenetil z odločitvijo: Počutim se izčrpano

Tridesetletni Marcel Kittel, ki je največje uspehe dosegel v dresu moštva Quick - Step in Argos Shimano, je na začetku leta 2018 prestopil v ekipo Katjuša Alpecin, kjer pa ni dosegel rezultatov, kakršne si je želel.

V svoji statistiki ima kar 14 etapnih zmag na Dirki po Franciji in dve zmagi v generalni razvrstitvi Dirke po Dubaju. Lani je nastopil tudi na dirki Po Sloveniji, kjer pa je ostal brez odmevnejšega dosežka.

Kittel je na Dirki po Franciji dosegel 14 etapnih zmag. Foto: Getty Images

Kot je zapisal v uradni izjavi, je bil proces odločanja dolgotrajen. "V zadnjih dveh mesecih sem imel občutek, da sem izčrpan. V tem trenutku ne morem trenirati in tekmovati na najvišji ravni, zato sem se odločil, da si vzamem odmor in čas zase, da razmislim o svojih ciljih in pripravim načrt za svojo prihodnost."

Zahvalil se je članom ekipe Katjuša Alpecin, ki jih je opisal kot najboljše in najbolj delovne ljudi, ki jih pozna. "Žal mi je, da vaše strasti nisem mogla nagraditi z več zmagami in rezultati."

Foto: Getty Images

Zapisal je še, da je odločitev o začasnem slovesu od kolesarstva sprejel na podlagi izkušenj in zavedanja, da so spremembe tiste, ki vodijo do novih poti in priložnosti. "Kljub vsem negotovostim verjamem, da bom na koncu našel nove priložnosti in izzive. Od zdaj naprej bom svojo srečo in veselje postavila nad vse drugo in iskal načine, da to najdem tudi v svoji prihodnosti."

Potrdil je, da bi še vedno rad kolesaril in tekmoval, mora pa prej skovati načrt, kako bi ta cilj spet lahko dosegel. "To je največji izziv moje kariere in ga kot takega tudi sprejemam."

