Israel Cycling Academy prevzema Katjušo

Ekipi prevzema uradno še nista potrdili, a se o njem govori že več tednov.

Umik Canyona in Alpecina

Že dlje časa je bilo znano, da bo Katjuša v prihodnji sezoni težko obstajala, saj sta se za umik odločila proizvajalec koles Canyon in proizvajalec šamponov Alpecin. Vodstvo ruske ekipe se je na vse načine trudilo najti nove pokrovitelje, Israel Cycling Academy pa je hitro nakazal namero po prevzemu in vstopu v svetovno serijo.

Kot so prepričani kolesarski poznavalci, bosta ekipi uradno novico potrdili, ko se dogovorita s kolesarji za nadaljnje sodelovanje. Israel Cycling Academy ima za naslednjo sezono že sklenjene pogodbe z 20 kolesarji, Katjuša z 11, pravila Mednarodne kolesarske zveze pa dovoljujejo 27 kolesarjev.

Katjuša se poslavlja. Foto: Sportida

Špilak odhaja k Bahrain Meridi

Med kolesarji s pogodbami za naslednje leto ni Špilaka, ki je v dresu Katjuše dvakrat zmagal v skupnem seštevku dirke po Švici. Prekmurec naj bi se že dogovoril za sodelovanje z Bahrain-Merido.

Israel Cycling Academy obstaja od leta 2015, ko je imela kontinentalno licenco. Ustanovila sta jo nekdanji izraelski kolesar Ran Margaliot in ameriški poslovnež Ron Baron. Od leta 2017 ima prokontinentalno licenco, z vabili organizatorjev pa so že dirkali na dirki po Italiji. Solastnik moštva Sylan Adams je bil med najbolj zaslužnimi, da je start Gira leta 2018 pripeljal v Izrael.



Za izraelsko moštvo je v sezoni 2016 dirkal Slovenec Marko Pavlič, njegovi rojaki Jošt Zevnik, Vid Jejčič in Tomaž Jeras pa so v tej sezoni del osebja.

Preberite še: