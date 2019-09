Rogličeva pedala se niso vrtela hitro, junaka Avstralec in 19-letni Belgijec

Pričakovanja slovenske javnosti pred kronometrom so bila visoka. Primož Roglič je v tej disciplini sicer med najboljšimi na svetu, vendar se mu vožnja v Yorkshiru ni iztekla po željah. Očitno je zmaga na dirki po Španiji pustila posledice, da noge niso bile tako sveže.

Tako še naprej ostaja pri srebrni medalji s svetovnega prvenstva iz Bergna 2017.

🌈WORLD CHAMPION🌈



Rohan Dennis 🇦🇺 takes the 2019 UCI Road World Championship Elite Men’s Individual Time Trial title!#Yorkshire2019 pic.twitter.com/sxC8jWIZeM — UCI (@UCI_cycling) September 25, 2019

Osrednji junak je postal Avstralec Rohan Dennis, ki je tako ubranil naslov prvaka iz Innsbrucka. Vse od Toura, od katerega se je skrivnostno poslovil, ni dirkal in se je pripravljal le na to dirko. Načrt je obrodil sadove, saj je bil na 54-kilometrski progi najhitrejši. Roglič je za njim zaostal tri minute.

Slovenskega kolesarja je na progi celo prehitel, zanimivo pa je bilo, da mu je Zasavec nato vse do cilja sledil.

Contrasting fortunes for @rogla 🇸🇮 and Rohan Dennis 🇦🇺 today.



Dennis catches his 3 minute man, none other than the @lavuelta winner! #Yorkshire2019 pic.twitter.com/pbCW6xZK9d — UCI (@UCI_cycling) September 25, 2019

Izvrstno predstavo je pripravil vsega 19-letni Remco Evenepoel. Še lani je kolesaril v mlajših selekcijah in pometel s konkurenco na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku, kjer se je veselil zlatih medalj v obeh posamičnih preizkušnjah. Že prvo leto med člani pa si je okoli vratu nadel srebrno odličje, kar je izjemen dosežek za tako mladega kolesarja. Zlasti v kronometru, ki za vsakega kolesarja pomeni posebno preizkušnjo.

Bronast je postal Italijan Filippo Ganna.

He defends his WORLD TITLE! 🌈



Just look what it means to Rohan Dennis 🇦🇺 and his family! #Yorkshire2019 pic.twitter.com/fpeKetcUKO — UCI (@UCI_cycling) September 25, 2019

Od slovenskih kolesarjev je nastopil še Jan Tratnik, ki ne bo mogel biti zadovoljen z dosežkom, saj je z zaostankom več kot šestih minut zasedel 36. mesto.

"Ni najboljše za moralo, če te tekmovalec od zadaj prehiti" "Po moči mi je šlo, kot sem načrtoval. Rezultat je slab, v danem momentu pa moram biti zadovoljen. Ni najboljše za moralo, če te tekmovalec od zadaj prehiti. Na ciljni ravnini sem ga lahko držal. Skušal sem narediti maksimum, pridobil sem neko novo izkušnjo," je na cilju razmišljal Roglič. Sportal Roglič pod vprašaj postavil nedeljsko cestno dirko: Boli me mišica na zadnjici. Devetindvajsetletni Zasavec pretirano ni bil razočaran, sproščeno je odgovarjal na novinarska vprašanja, pri enem pa je presenetil: "Za cestno dirko bomo še videli. Če bom nastopil, bom skušal dati vse od sebe. Bomo videli, če bom nastopil. Boli me mišica na zadnjici. Moramo pogledati, kaj se dogaja in narediti plan za naprej." "Bolečina mi ni pomagala, ne bom pa se izgovarjal na to. Nisem bil blizu. Kakorkoli obrnem, naredil sem, kar sem lahko in to je bilo to na koncu," je zaključil pogovor o tem. @rogla chases Rohan to the line! #Yorkshire2019 pic.twitter.com/OSSGrKVAIp — Martin Powell-Davies (@MPDNUT) September 25, 2019 "Zelo slabo. Nimam komentarja. Sem razočaran." Tudi Tratniku se vožnja na čas ni izšla. Želel si je vsaj približati 10. mestu iz Bergna 2017, a je bilo že na prvem merjenju časa jasno, da bo to zelo težko dosegel, saj je za takrat vodilnim Britancem Johnom Archibaldom zaostajal že 44 sekund, na drugem pa dve minuti in 13 sekund. "Zelo slabo. Po drugi polovici noge niso stekle. Nimam komentarja. Sem razočaran. Dal sem vse od sebe, to je bil danes moj limit," je besede iskal Tratnik. "Na začetku je bilo vse, kot sem si zadal. Po prvem klancu sem mislil, da bom stopnjeval. Nikakor ni šlo. Ustavljal sem se. Noge so bile trde, nisem mogel dobiti ritma," je pojasnjeval 29-letni Idrijčan in za konec priznal, da je bilo zadnjih 15 kilometrov borba samega s seboj. STA

Kolesarji imajo v nedeljo še cestno preizkušnjo, ki bo dolga kar 284 kilometrov.