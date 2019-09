Roglič pod vprašaj postavil nedeljsko cestno dirko: Boli me mišica na zadnjici.

"Za cestno dirko bomo še videli. Če bom nastopil, bom skušal dati vse od sebe. S celotno ekipo se bom potrudili. Bomo videli, če bom nastopil. Boli me mišica na zadnjici. Moramo pogledati, kaj se dogaja in narediti načrt za naprej," je novinarjem v Harrogatu povedal Roglič.

Na vprašanje, koliko ga je bolečina ovirala na današnji dirki pa je odgovoril: "Kaj pa vem. Bolečina mi pomagala zagotovo ni. Ne bom se izgovarjal. Nisem bil blizu. Naredil sem, kar sem lahko, dal 100 odstotkov od sebe in to je bilo to na koncu."

Selektor slovenske moške reprezentance Andrej Hauptman je po izjavi Rogliča napovedal, da se bo s prvim zvezdnikom slovenske ekipe pogovoril, preden sprejme končno odločitev o slovenskih nastopajočih na nedeljski dirki. "Najprej bom govoril s Primožem. Mogoče so to le prve besede po cilju. Se bomo odločili in odreagirali po njegovi dokončni odločitvi," je dejal Hauptman.

Kot rezerva za nastop na cestni dirki doma čaka Rok Korošec.