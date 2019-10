Špilak končuje kariero

"Takšne odločitve so vedno izredno težke. Veliko je dejavnikov na obeh straneh in ko tehtaš, zakaj odnehati ali nadaljevati, nemalokrat prideš do spoznanja, da je teža na obeh straneh enaka. Tako da sem se odločil intuitivno, iz trebuha, kot pravijo. Seveda bi še lahko nekaj let nadaljeval, ampak mislim, da je pravi čas. Na koncu sem zelo zadovoljen s svojo kariero in rezultati. In tako sem tudi vedno hotel končati. Zadovoljen," je za Delo povedal Špilak.

V zadnjih tednih so 33-letnika povezovali z Bahrain-Merido. Špilak je o tem dejal, da so v prvi polovici leta potekali pogovori, a je že takrat razmišljal o koncu kariere.

Špilak je od leta 2012 dirkal za Katjušo, katere licenco za svetovno serijo je nedavno kupil Israel Cycling Academy. Prekmurcu se bo pogodba z rusko ekipo, ki je imela švicarsko licenco, iztekla s koncem sezone.

Sicer pa je kolesarsko profesionalno pot začel pri Krki-Adrii Mobil, leta 2008 je prestopil med profesionalce v Lampre, kjer je ostal do odhoda v Katjušo.

Špilak je leta 2004 v Veroni osvojil tretje mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu, večino uspehov pa je dosegel v spomladanskem delu sezone. Med drugim je slavil tudi na dveh enodnevnih dirkah, na veliki nagradi Miguela Induraina in Eschborn-Frankfurt. Njegovo 9. mesto na dirki po Flandriji iz sezone 2008 je še vedno eden največjih uspehov Slovencev na največjih enodnevnih preizkušnjah.