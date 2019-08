Etapa in skupno vodstvo na Poljskem 22-letnemu Dancu, Mezgec, Novak in Špilak odstopili

Zmagovalec šeste, predzadnje etape letošnje Dirke po Poljski, je 22-letni Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki je imel v ciljnem šprintu ubežne trojice več moči od Rusa Pavla Sivakova (Ineos) in Avstralca Jaija Hindleyja (Sunweb). Od Slovencev so etapo končali le Matej Mohorič, Jan Tratnik in Luka Pibernik (Bahrain Merida), medtem ko so Luka Mezgec (Mitchelton Scott), Simon Špilak (Katjuša Alpecin) in Domen Novak (Bahrain Merida) odstopili.