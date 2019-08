Luka Mezgec še drugič na Dirki po Poljski najmočnejši v šprintu

Mezgec je na letošnji poljski pentlji zmagal že v drugi etapi, v skupnem seštevku dirke, ki jo je močno zaznamovala ponedeljkova tragedija, pa je napredoval na drugo mesto. Danes je bil v ciljnem šprintu močnejši od Španca Eduarda Pradesa (Movistar) in Britanca Bena Swifta (Ineos). Matej Mohorič (Bahrain Merida), ki je kakšnih 28 kilometrov pred ciljem poskušal z napadom in ob pomoči še dveh ubežnikov v njem vztrajal kakšnih 18 kilometrov, je bil na koncu 21., ciljno črto pa je prečkal v času zmagovalca.

Jan Tratnik (Bahrain Merida) je bil danes 93. (+ 2:02), Simon Špilak (Katjuša Alpecin) 95. (2:17), Luka Pibernik in Domen Novak (oba Bahrain Merida) pa 121. in 122. (7:27).

V skupnem vodtstvu ostaja Nemec Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), Mezgec pa je zdaj drugi s pičlimi štirimi sekundami zaostanka. Tretji je Swift, četrti Prades in peti Mohorič (+ 0:20).

Kolesarji belgijske ekipe Lotto Soudal vztrajajo na Dirki po Poljski. Tako so se odločili kljub globoki žalosti, razvidni celotno 4. etapo, ki je bila skrajšana in nevtralizirana.

Iz vodstva ekipe Lotto Soudal so sinoči sporočili, da bodo kolesarji Sander Armée, Carl Fredrik Hagen, Tomasz Marczyński, Harm Vanhoucke, Jelle Wallays in Enzo Wouters imeli proste roke pri odločitvi, ali bodo dirko nadaljevali ali ne, danes pa so na družbenih omrežij objavili, da se je vseh šest kolesarjev odločilo za nastop na 5. etapi dirke. "Dirkali bodo za Bjorga," so zapisali.

It has been decided that all our Lotto Soudal riders will start in stage five of the @Tour_de_Pologne today and will ride for Bjorg. Start will be around 12h45. pic.twitter.com/1gxqhHi068