Etapa brez tekmovalnega naboja v spomin preminulemu Belgijcu

Črni trakovi, minuta tišine, štart etape skozi simbolna črna vrata ... Kolesarji na Dirki po Poljski so današnjo četrto etapo posvetili mlademu belgijskemu kolesarju Bjorgu Lambrechtu, ki se je v ponedeljek tragično ponesrečil na dirki. Dvaindvajsetletnik se je med padcem huje poškodoval, pozneje pa med operacijo v bolnišnici umrl.

Prireditelji dirke so zaradi tragične smrti oziroma v spomin na Lambrechta skrajšali današnjo četrto etapo Dirke po Poljski, na kateri uspešno nastopata tudi Slovenca Luka Mezgec in Matej Mohorič, s 173 na 133,7 kilometra ter odpovedali vse spremljevalne prireditve, poleg tega današnji vrstni red ne bo štel v skupno razvrstitev.

"Today they've ridden for Bjorg" ❤️



A touching tribute at the #TourDePologne as @Lotto_Soudal lead the peloton towards the finish line... pic.twitter.com/jjZQIZPPy6 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) August 6, 2019

V ospredju so današnjo etapo z ramo ob rami začeli Lambrechtovi moštveni kolegi ekipe Lotto-Soudal, se zaustavili na 48. kilometru v bližini usodnega padca ter se mu poklonili še z drugo minuto tišine. Nato so se ekipe cel dan izmenjavale na čelu dirke in se tako poklonile nesrečnemu kolesarju.

Rezultati niso šteli, danes pa je tudi tožilstvo v Rybniku na jugu Poljske začelo preiskavo o vzrokih nesreče.

Rest in peace Bjorg Lambrecht 💕 pic.twitter.com/94LyKDOwwY — Eurosport UK (@Eurosport_UK) August 6, 2019

Jutrišnja hribovita etapa od rudnika soli Wieliczka do Bielska-Biale bo dolga 154 kilometrov in bo spet prava dirkaška etapa. Vodstvo v skupnem seštevku brani Nemec Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), 12 sekund za njim je Kolumbijec Fernando Gaviria (UAE Emirates), tretji pa je naš Luka Mezgec (Mitchelton Scott) s 14 sekundami zaostanka. Matej Mohorič (Bahrain Merida) je 10. (+ 0:23), Simon Špilak (Katjuša Alpecin) 54. (0:24), Luka Pibernik (Bahrain Merida) 62. (0:24), Domen Novak (Bahrain Merida) 127. (2:11) in Jan Tratnik (Bahrain Merida) 131. (2:33).

