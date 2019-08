Hud padec usoden za 22-letnega belgijskega kolesarja

Nadarjeni belgijski kolesar naj bi se po nekaterih podatkih zaletel v betonski zid. Že na kraju nesreče so ga oživljali, nato pa je Lambrecht hudim poškodbam polegel med operacijo, je za Sport.pl potrdil predstavnik za bolnišnice v Rybniku. Smrt njihovega člana je kasneje potrdila tudi ekipa Lotto Soudal.

"To je največja možna tragedija, ki je doletela njegovo družino, prijatelje in moštvene sotekmovalce ... Počivaj v miru, Bjorg," je prek Twitterja sožalje izrekla ekipa Lotto Soudal. Njihovim besedam pa se pridružuje celotna kolesarska družina, ki je zavita v črno.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... ❤️ pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt