Kump do zmage v Kranju

Za Italijani so ciljno črto prečkali Jaka Primožič (Kranj), Rok Korošec (Ljubljana Giusto Santic) in Andi Bajc (Simplon Wels), med deseterico je bil od Slovencev še Luka Čotar (Kranj) na devetem mestu.

Za Kumpa je bila to peta letošnja zmaga in prva v Kranju nasploh.

"V zaključku smo vse stavili na šprint"

"Kaj naj rečem, ekipa je nalogo spet opravila z odliko. Fantje so storili vse, kot smo si zastavili pred dirko. Velika nagrada Kranja je ena večjih dirk za slovenske ekipe in zagotovo sem vesel, da mi je končno uspelo zmagati tudi v Kranju. Dirka je bila pestra in šele v drugi polovici se je izoblikoval beg. V zaključku smo vse stavili na šprint. Skozi celotno dirko sem se počutil res dobro. Fantje so me pripeljali na odlično pozicijo v Jelenov klanec, tako da sem pred ovinkom s sprintom začel precej svež in vedel sem, da bo v zaključku težko kdo padel mimo mene. Je pa zmaga zagotovo potrdilo, da sem dobro treniral v zadnjem obdobju, ko sem se pripravljal na prihajajoče evropsko prvenstvo," je po zmagi dejal Kump.

