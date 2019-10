Ackermannu zadnja etapa, Masu dirka po Guangxiju, Špilak zaključil kariero

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemec Pascal Ackermann je zmagovalec zadnje etape letošnje dirke po Guangxiju na Kitajskem, s katero se je tudi končala svetovna serija. V skupnem seštevku šestdnevne dirke je slavil Španec Enric Mas. Edini Slovenec na dirki Simon Špilak je kariero končal s 64. mestom v etapi in 70. skupno.

Pascal Ackermann's brilliant win in Guilin, by photographer Aaron Lee. pic.twitter.com/JfEKDN6tkA — Tour of Guangxi (@TourofGuangxi) October 22, 2019

Slabih 170 kilometrov dolgo etapo s startom in ciljem v Guilinu je danes v sprintu osvojil Ackermann, ki je na dirki Guangxi slavil dvakrat. Za sprinterjem ekipe Bora-Hansgrohe je končal Kolumbijec Juan Sebastian Molano, tretji je bil Nizozemec Timo Roosen. Špilak je do cilja prišel v času zmagovalca.

Mas si je skupno vodstvo prikolesaril z zmago v četrti, najzahtevnejši etapi. Štiriindvajsetletni Španec se je tako na najlepši način poslovil od ekipe Deceuninck-Quickstep, pri kateri je preživel tri sezone, v prihodnje pa bo kolesaril za Movistar.

Drugi je bil po šestih etapah Kolumbijec Daniel Felipe Martinez s petimi sekundami zaostanka in tretji Italijan Diego Rosa s 14 sekundami zaostanka. Špilak je končal na 70. mestu z zaostankom 10:50 minute.

Simon Špilak je pri 33 letih končal svojo profesionalno kolesarsko pot. Foto: Guliver/Getty Images

Špilak postavil piko na i

Triintridesetletni Prekmurec je z dirko po Guangxiju končal profesionalno pot. V njej je zabeležil 12 poklicnih zmag, dvakrat je bil najboljši na dirki po Švici in enkrat na dirki po Romandiji.

Leto 2019 - zlato leto za slovensko kolesarstvo

Po 38 dirkah se je tako končala svetovna serija 2019, ki se bo z zlatimi črkami zapisala v zgodovino slovenskega kolesarstva. Primož Roglič je sezono končal kot najboljši kolesar sveta na lestvici Mednarodne kolesarske zveze, kot najboljši kolesar v evropski seriji ter kot najboljši kolesar na etapnih dirkah svetovne serije in zmagovalec tritedenske dirke po Španiji.

Zasavec je prikolesaril do 13 zmag, dve več ima le njegov moštveni kolega pri Jumbo-Vismi Nizozemec Dylan Groenewegen. Po 13 zmag imata še Irec Sam Bennett in Ackermann, a so jih vsi trije z izjemo Rogliča zbirali tudi na dirkah nižje kategorije.

Nova sezona se bo začela 21. januarja 2020 z dirko po Avstraliji.