Hrvati napovedali najmočnejšo dirko do zdaj

CRO Race, med 1. in 6. oktobrom

Na Hrvaškem bodo med 1. in 6. oktobrom organizirali kolesarsko dirko CRO Race, potem ko so spomladi zaradi nesoglasij med vodilnimi ljudmi hrvaškega kolesarstva odpovedali 5. kolesarsko dirko Tour of Croatia. Prijavljenih je 18 moštev iz 12 držav, med njimi tudi slovenski Adria Mobil in Ljubljana Gusto Santic.

Direktor dirke in nekdanji znani hrvaški kolesar Vladimir Miholjević je na današnji novinarski konferenci v Zagrebu potrdil, da bo letošnja dirka čez Hrvaško najmočnejša doslej. Potrdil je, da je prijavljenih 18 moštev, med njimi štiri iz World Toura, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Najvišjo licenco med udeleženci imajo avstralska zasedba Mitchelton-Scott, v kateri je tudi največji favorit tekme, britanski kolesar Adam Yates, potem Bahrain-Merida z nekdanjim svetovnim mladinskim prvakom in prvakom v konkurenci mlajših članov, Slovencem Matejem Mohoričem, ter kazahstanska Astana in poljski CCC. Še pet moštev ima licenco Pro Continental, medtem ko devet prihaja s statusom ekipe Continental, med katerimi sta tudi slovenski Adria Mobil in Ljubljana Gusto Santic.

Matej Mohorič bo adut Bahrain Meride. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Dirka se bo začela 1. oktobra v Osijeku, po šestih etapah jo bodo sklenili 6. oktobra v Zagrebu. Tekmovalci bodo morali kolesariti 1022 kilometrov, najbolj zahtevna pa bo verjetno peta etapa, ki se bo končala z vzponom na Platak pri Reki.

Miholjević je napovedal, da bodo televizijski prenos dirke predvajali v 190 državah. Zagotovili so tudi dve uri programa dnevno v živo na prvem kanalu televizijske mreže Eurosport.

Kolesarska dirka Tour of Croatia je bila napovedana za konec aprila letos, a so jo odpovedali nekaj dni pred načrtovanim začetkom. Direktor prireditve Ivan Črnjarić je takrat sporočil, da jim ni uspelo zagotoviti zadostnih finančnih sredstev za dirko. V ozadju odpovedi dirke naj bi šlo za odprto nesoglasje med Črnjarićem in Miholjevićem, ki je medtem prijavil dirko CRO Race mednarodni kolesarske zveze (UCI).

