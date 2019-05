Pogačar vodja moštva na dirki po Kaliforniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesarski up Tadej Pogačar je v svoji prvi profesionalni sezoni pri ekipi UAE Emirates dobil novo priložnost za dokazovanje. Dvajsetletnik je uvrščen v ekipo, ki bo od 12. do 18. maja nastopila na dirki po Kaliforniji, ki sodi na koledar dirk svetovne serije. Ekipa pa mu je namenila vlogo vodje.

Ob Tadeju Pogačarju so v ekipi iz Abu Dabija še Hrvat Kristijan Đurasek, Italijan Roberto Ferrari, Norvežan Vegard Stake Laengen, Kolumbijec Cristian Munoz, Portugalec Rui Oliveira in Belgijec Jasper Philipsen.

"Seveda se bom po svojih najboljših močeh potrudil za dober dosežek v skupni razvrstitvi. Upam, da se bom lahko zanesel na dobro formo, na katero sem se lahko zanašal v prvem delu sezone. Sezona se je zelo dobro začela, veliko sem se naučil, hkrati pa sem vpisal nekaj pomembnih rezultatov," je za klubsko stran dejal Pogačar.

V ZDA je že nastopil leta 2015 na mladinskem svetovnem prvenstvu. Foto: UAE Emirates

"Imam veliko motivacije in sem zelo zadovoljen, da bom lahko nastopil na dirki v Združenih državah, kjer sem že tekmoval v Richmondu leta 2015 na mladinskem svetovnem prvenstvu," je dodal veliki up slovenskega kolesarstva, ki ga bodo domači navijači lahko spremljali tudi na slovenski pentlji od 19. do 23. junija.