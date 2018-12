Ali bo Primož Roglič ostal brez slovitega Toura?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred približno mesecem je najboljši slovenski kolesar Primož Roglič poudarjal, da mu je vseeno, ali bo nastopil na Giru, Touru ali na Vuelti. Tako trasa Gira kot Toura sta mu všeč, morda bolj pisana na kožo pa naj bi bila italijanska kolesarska pentlja.

In videti je, da dirke po Franciji ne bo dočakal. Iz njegove ekipe so sporočili, da bo kapetan LottoNL Jumbo v deželi galskih petelinov Steven Kruijswijk, ki je bil kapetan že letos, vendar je nato Roglič z odličnimi vožnjami potisnil sebe v ospredje in postal prvi mož ekipe.

Nizozemec bo imel ob sebi pomočnika za gorske etape Roberta Gesinka in Georgea Bennetta, kronometrista Tonnyja Martina in šprinterja Dylana Groenewegna. O Primožu Rogliču ni bilo besede, ali bo nastopil ali ne.

"Rad imam dirko po Italiji, vendar je bila lanska odločitev, da grem dirkat po Apeninskem polotoku in še na Tour, napačna, saj nisem mogel napadati zmage. Zato je zame najbolj pomembno, da se osredotočim na Tour," je razložil Kruijswijk.

A s tem še ni izgubljena možnost, da bi v Franciji nastopil tudi naš Roglič, ki je zadnji Tour končal na izvrstnem četrtem mestu. Vendar se očitno odvija v smer, da bo napadal rožnato majico najboljšega na Giru, na katerem je nastopil leta 2016 in tudi osvojil kronometer.

Kakšni bodo natančni načrti za Roglo, bo najverjetneje jasno v prihodnjih dneh.