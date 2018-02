Šok iz Pjongčanga: Žiga Jeglič pozitiven na testu dopinga

Foto: Getty Images

Varnostniki niso še niti odklenili vrat hokejskega središča Gangneung, ko se je v slovenski hokejski tabor že naselil nemir. Vsega 52 minut pred začetkom repasaža med Norveško in Slovenijo je vodstvo Olimpijskega komiteja Slovenije medijem že poslalo sporočilo, ki je pojasnilo tudi, zakaj na seznamu igralcev ni Žige Jegliča.

"Mednarodni olimpijski komite nas je obvestil o kršenju protidopinških pravil hokejista Žige Jegliča, člana olimpijske reprezentance Slovenije, ki je bil testiran 16. 2. 2018. Rezultat testiranja A-vzorca je bil pozitiven. Mednarodni olimpijski komite je sprožil nadaljnje postopke," so v skopem sporočilu za javnost naznanili pri krovni slovenski športni organizaciji in zatrdili, da "do končanja postopka vodstvo olimpijske reprezentance ne sme in ne daje nobenih izjav".

Hokejist, ki je z zadetim kazenskim strelom Sloveniji priboril zmago nad Slovaško in bo v soboto dopolnil 30 let, je bil po pozitivnih rezultatih že zaslišan. Za kazen bo v tem primeru pristojna Mednarodna hokejska zveza (IIHF). "Jeglič pa lahko računa s kaznijo do dveh let prepovedi nastopanja, ki pa je glede na dejstvo, da je napako priznal, lahko tudi nižja," so ob tem zapisali pri STA.

Jeglič, ki je na uvodnih treh tekmah olimpijskega turnirja igral v napadu z Rokom Tičarjem in Robertom Saboličem, je tako v zadnjem trenutku ostal brez mesta v ekipi. V drugem napadu ga bo nasledil Anže Kuralt. Na tribuni, a po že predhodni odločitvi selektorja, pa ostajata tretji vratar Matija Pintarič in Žiga Pavlin.

Foto: MaPa Izjava Žige Jegliča

Bil sem testiran 16. februarja 2018. Rezultat testiranja je pokazal prisotnost fenoterola v urinu, ki se skriva v berudualu, zdravilu za določene bolezni spodnjih dihal. Omenjeno zdravilo jemljem zaradi astme po nasvetu zdravnika. Zdravilo mi je bilo predpisano po testiranjih med težavami z dihanjem na Slovaškem leta 2017. Žal sem ga pozabil prijaviti kot terapevtsko izjemo. Spregledal sem razliko med primerljivimi zdravili, ki so dovoljena, kar bi mi dovoljevalo njegovo uporabo ob pojavu težav z dihanjem tudi v času olimpijskih iger. Zaradi svoje malomarnosti se vsem prizadetim opravičujem in sprejemam nadaljnje protidopinške postopke. Dokler ne bodo končani vsi protidopinški postopki, ne dajem dodatnih izjav.