Kaos, od katerega navijače Olimpije boli glava

Navijači Olimpije se še danes sprašujejo, kakšna bi bila igra zeleno-belih, zlasti za izkupiček kluba tako v domačih kot tudi evropskih tekmovanjih, če bi na trenerskem stolčku še vedno sedel Igor Bišćan. Zagrebčan, danes izjemno uspešen trener Rjeke, je popeljal zmaje do dvojne slovenske krone, nato pa zaradi drugačnih pogledov s predsednikom Milanom Mandarićem, ki mu je skupaj s svetovalci očital kar nekaj pomanjkljivosti, zapustil Stožice.

Kje je bil Vombergar v Evropi?

Milan Mandarić je začel sezono s trenerjem Ilijo Stolico. Foto: Urban Urbanc/Sportida Nastopilo je burno obdobje, v katerem si je premožni Američan srbskih korenin ustvaril vzdevek grobarja trenerjev, saj jih je menjal kot za stavo. Najprej je poleti izbral Ilijo Stolico, ki se mu je hitro zalomilo z rezultati v Prvi ligi Telekom Slovenije, nato se je sprl še z Rokom Kronavetrom, ki ga je podprlo vodstvo kluba, tako da je moral mladi srbski strateg hitro pripraviti kovčke. Ker se je iskanje novega trenerja ponovno zavleklo, se je na stolček podal njegov donedavni pomočnik Aleksandar Linta.

Največjo napako je tako kot njegov predhodnik storil pri izboru kandidatov za evropske tekme, kjer je pozabljal na napadalce, zlasti Andresa Vombergarja. Da se je slovenskemu Argentincu delala krivica, je mladi napadalec dokazal v nadaljevanju, ko se je prelevil v izjemnega strelca in končal jesenski del z desetimi goli na prvem mestu. Če bi bil na voljo tudi v Evropi, bi imela Olimpija še več možnosti za zgodovinski dosežek, preboj v skupinski del evropske lige. Tako pa je ostala praznih rok proti Spartaku iz Trnave, proti kateremu se je izkazala na gostovanju na Slovaškem (1:1).

Hadžić čez noč stabiliziral moštvo

Safet Hadžić je napolnil igralce Olimpije s samozavestjo. Foto: Vid Ponikvar Takrat je moštvo vodil Safet Hadžić, dežurni gasilec, zvesti delavec kluba, ki so ga navijači zaradi preprostosti in velike pripadnosti klubu vzljubili, on pa jim je v nasprotju s spomladanskim delom v sezoni 2016/17, ko rezultati niso bili tako spodbudni, ponudil več veselja. Čez noč je stabiliziral moštvo, ga napolnil s samozavestjo ter v udarno enajsterico vrnil zadetkov in dokazovanja lačnega Vombergarja.

Postavil je imenitno izhodišče nasledniku Zoranu Barišiću, enemu najbolj cenjenih tujih strokovnjakov, kar jih je kadarkoli delovalo v 1. SNL. Dunajčan je poskrbel, da je postala Olimpija v napadu najučinkovitejša v zadnjih sezonah (2,16 zadetka na tekmo), malce manj pa je bil lahko zadovoljen z ranljivostjo obrambne vrste.

Abass Issah zadnji velik posel Mandarića

Issah Abass je zadeval v polno tudi na evropskih tekmah. Foto: SPS/NK Olimpija Ljubljana Eden večjih Mandarićevih očitkov na račun vodenja Bišćana je bilo uveljavljanje obetavnih igralcev iz klubskega podmladka. Želel je, da bi priložnost dočakalo več mladih nogometašev. Tej ideji niso bili kos niti njegovi nasledniki, kar je svojevrstna zaušnica predsedniku Olimpije. Statistika razkriva, da so v jesenskem delu dobili priložnost le štirje igralci, mlajši od 23 let, a so vsi skupaj odigrali manj kot tisoč minut.

Največjo vlogo v ekipi je imel krilni napadalec Abass Issah, zadnji veliki posel vodstva Olimpije, ki ga je pozno poleti prodala bundesligašu Mainzu za dva milijona evrov. Eric Boakye je edini najstnik, ki je na zadnjih tekmah dobil polno minutažo, Vitji Valenčiču so pripadle le drobtinice, Haris Kadrić zabija le v mladinskem prvenstvu, Jan Gorenc pa je grel klop.

Zelo ranljiva obramba, Mandarića minilo potrpljenje

Zoran Barišić je na klopi Olimpije izgubil le enkrat, a takrat prejel kar šest zadetkov. Foto: Žiga Zupan/Sportida Obramba Olimpije je bila jeseni bolj ali manj razglašena. V prejšnji sezoni sta Kenan Bajrić (jeseni) in Filip Uremović (spomladi) skupaj z Brankom Ilićem in Arisom Zarifovićem postavila jekleni zid pred vratarjem. Olimpija je v povprečju na tekmo prejela le 0,47 zadetka. V jesenskem delu aktualne sezone je bila zadnja vrsta ljubljanskega kluba povsem nemočna. Tekmeci so dosegli kar 1,47 zadetka (trikrat več kot sezono prej), od tega Domžale v Stožicah štiri, Aluminij v Kidričevem pa kar šest golov.

Omenjeni poraz na Štajerskem (2:6) bo ostal zapisan v zgodovini kot edini, ki ga je na vročem stolčku doživel Zoran Barišić. Dunajčan je resda izgubil le enkrat, a si je v prvenstvu vse prevečkrat dovolil remije z manj zvenečimi tekmeci. Ker pa se naslov državnega prvaka praviloma dobiva na manjših, ne večjih tekmah (Barišićev najlepši trenutek v vlogi trenerja Olimpije je bil v Ljudskem vrtu po zmagi nad Mariborom z 2:1, ko so se zmaji približali na -2), je predsednika Mandarića minilo potrpljenje.

Dunajčanu je zameril tudi to, da je v postavo na dvoboju z Aluminijem uvrstil Roka Kronavetra in Branka Ilića. Izkušena zmaja spadata v skupino igralcev Olimpije z največjimi prejemki. Prvi je najboljši strelec prvenstva, ki je v zadnjih sezonah z zadetki Olimpiji zagotovil oba naslova državnega prvaka, a se tudi nekajkrat znašel na nasprotnih bregovih z navijači, drugi pa je srčni kapetan, ki se je trudil, a mu je sreča obrnila hrbet na najpomembnejših tekmah. Tako kot na primer na prvi tekmi play-offa za ligo Europa, ko je dosegel redko viden avtogol proti Spartaku.

Predsednik v ZDA, Olimpija išče novega

Kdo bo novi trener zmajev? Foto: Urban Urbanc/Sportida Olimpija je poleg Krškega edini prvoligaš, ki je odšel na zimski počitek brez novega trenerja. Ljubljančani ga ne bodo našli še nekaj časa, tudi zato, ker se je prvi mož kluba Mandarić, ki ga boli visok zaostanek za Mariborom, kmalu po zadnji tekmi v Novi Gorici odpravil na družinski obisk v ZDA. Zmaji bodo dobili že petega trenerja, ki jih bo vodil v tej sezoni in jih med spomladanskimi pripravami vodil tudi na številnih prijateljskih tekmah v Turčiji.

Na voljo bi bila lahko tudi Safet Hadžić, ki je na plačilnem seznamu Olimpije, in nekdanji trener številnih slovenskih prvoligašev, tudi ljubljanskega kluba, Robert Pevnik, ki skrbi za podmladek zmajev. Kaotične razmere so poskrbele za jezo in nezadovoljstvo navijačev, ki težko sledijo tako pogostim in nenadnim menjavam na položaju trenerja. Še bolj jih skrbi napoved predsednika Mandarića, da bo v spomladanskem delu oklestil ekipo in v želji po zmanjšanju stroškov s tistimi, ki prejemajo največ, skušal najti nov dogovor. Obetajo se še zanimivi dnevi.

Za zdaj je od igralcev Olimpijo zapustil le rezervni napadalec Ivan Lendrić, ki pa je imel v klubu stransko vlogo. Ni kaj, zimski prestopni rok bo v Ljubljani dinamičen kot že dolgo ne. A tega so privrženci Olimpije, odkar je na čelu poslovnež Mandarić, že navajeni.